به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با همکاری انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد دکتر حمیدرضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن علمی نقد ادبی ایران سخنرانی خواهد کرد.

وی در این سخنرانی به بررسی راهکارهایی می پردازد که بر اساس آن هر گفتمان ادبی برای تضمین حضور خود باید به ایجاد وضعیتی پاد- گفتمانی در درون خود اقدام کند.

از دیدگاه نشانه- معناشناسی، گفتمان ادبی عملیاتی جهتمند است که به واسطه آن حجم عظیمی از تولیدات زبانی، متنی و نشانه‌ای انباشته و متورم در حافظه جمعی فراخوانده شده در رقابت با یکدیگر قرار می گیرند تا با ایجاد چشم اندازی جدید منجر به تولید، بسط و توسعه معناهایی نو، بدیع و غیرمنتظره شوند.

علاقمندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت 15 به مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، ورودی جنوبی دانشگاه، تالار همایشها مراجعه کنند.

