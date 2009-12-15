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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۷

عملیات توسعه زیرساختها در مناطق نمونه گردشگری ایلام آغاز شد

عملیات توسعه زیرساختها در مناطق نمونه گردشگری ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام از آغاز عملیات توسعه زیرساختها در مناطق نمونه گردشگری این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان ایلام دارای شش منطقه نمونه گردشگری است که هم اکنون کار توسعه زیرساختهای این مناطق در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: کار توسعه زیرساختها شامل ایجاد راه دسترسی، استراحتگاه، مکانهای رفاهی و...است که در این مناطق انجام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اجرای این طرح رفاه گردشگران و مسافران است، خاطرنشان کرد: با توسعه زیرساختهای بخش گردشگری استان ایلام، تحول در توسعه همه جانبه استان ایجاد می شود.

اسکنری عنوان کرد: استان ایلام به دلیل داشتن طبیعت بکر و مکانهای طبیعی در کشور به "عروس" زاگرس معروف است.

این مسئول یادآور شد: تاکنون بیش از 692 اثر تاریخی استان ایلام در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

کد مطلب 1000775

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