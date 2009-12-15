اهانت به امام خمینی (ره) در حقیقت اهانت به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام محمدتقی واعظی بعد از ظهر سه شنبه در تجمع فرهنگیان و دانش آموزان زنجان در واکنش به توهین به ساحت مقدس رهبرکبیر انقلاب اسلامی افزود: گوش دادن به فرامین مقام معظم رهبری، نظام اسلامی را در مقابل توطئه ها و دسیسه های مختلف دشمنان بیمه می کند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به کشور ایران، بر اثر توطئه و ترفندهای دشمنان و مخالفان نظام نباید از رهبری جدا شویم ادامه داد: ایران، مملکت حضرت امام خمینی (ره) و ما نیز فرزندان رهبری هستیم و شما دانش آموزان باید با تحصیل و فراگیری علم، این کشور را آبادتر کنید.

در ادامه امام جمعه موقت زنجان گفت: اهانت به حضرت امام خمینی (ره) در حقیقت اهانت به ملت، اسلام و قرآن است و نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و از کنار آن به سادگی گذشت.

حجت الاسلام سید یعقوب موسوی افزود: از مسئولان درخواست می کنیم با کسانی که جرات و جسارت اهانت به حضرت امام خمینی (ره) و رهبری را پیدا کرده اند قاطعانه برخورد کنند.

وی با بیان اینکه پیروان راستین امام و رهبری باید با تمام توان از حریم امام و ولایت دفاع کنند، افزود: دشمنان طی30 سال گذشته از طرق مختلف و با به کارگیری انواع توطئه و ترفندها و با تحمیل جنگ تحمیلی و نابرابر، درصدد انتقام گیری از انقلاب اسلامی بودند که آگاهی و هوشیاری حضرت امام (ره)، مقام معظم رهبری و ملت مومن و انقلابی ایران، دسیسه های آنها را خنثی کرده است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه دشمنان نظام از جنگ سخت به جنگ نرم روی آورده اند، گفت: باید سطح بصیرت و آگاهی را برای مقابله با دسیسه جدید دشمنان، بالا برد و با گوش دادن به فرامین و توصیه های مقام رهبری آنها را خنثی و بی اثر ساخت.

همچنین صبح روز سه شنبه نیز دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان در اعتراض به ساحت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجمع کردند.

ادارات، سازمانها، نهادها و احزاب مختلف استان زنجان با صدور بیانیه ای هتک حرمت به ساحت مقدس امام راحل را محکوم کردند و خواستار محاکمه عاملان این اقدام ضد انقلابی شدند.

حزب موتلفه اسلامی استان زنجان، سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان استان زنجان، جنبش دانش آموزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان زنجان، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان، حوزه دانشجویی شهید همت زنجان، سازمان آموزش و پرورش استان زنجان بیانیه ای در اعتراض کردند.