سلولهای مصنوعی خون با ویژگیهای طبیعی خونی ابداع شدند

به گفته خبرگزاری مهر، این سلولها درست مانند سلولهای واقعی می توانند در فضایی بسیار کوچکتر از قطر خود فشرده شده و به جذب و آزادسازی موادی مانند اکسیژن بپردازند.

سلولهای گلبول قرمز واقعی به دلیل شکل تایری خود از چالاکی بالایی برخوردارند، به منظور ایجاد ذرات مصنوعی با توانایی مشابه سلولهای واقعی، محققان از فرایند شکل گیری نهایی سلولهای واقعی الهام گرفتند. آنها ساخت این ذرات را با سلولهای کروی آغاز کردند که سپس به سلولهای بالغ تبدیل می شوند، سپس محققان دریافتند در صورتی که این کره های کوچک پلیمری را به حلالی ویژه بیافزایند، دو سطح کره ها مقعر شده و مشابه گلبولهای قرمز شکل می گیرند.

به گفته محققان این ذرات 7 میکرومتری و تایر مانند در لایه ای از پروتئین پوشانده می شود، زمانی که این لایه هسته پلیمری خود را حل می کند، پوسته ای تجزیه پذیر، نرم و انعطاف پذیر با خصوصیاتی مشابه سلولهای گلبول قرمز از آنها به جا می ماند.

این سلولهای مصنوعی در عین حال می توانند ویژگی های سلولهای قرمز خون را در جذب و آزاد سازی مواد مختلف شبیه سازی کنند یکی از موادی که محققان به سطح این سلولها افزودند هموگلوبین بود، ماده ای که در ششها با اکسیژن ترکیب شده و آن را در جایی دیگر از بدن آزاد می کند. نتیجه این آزمایش نشان داد سلولها مصنوعی آغشته به هموگلوبین اکسیژن را در مکانی که تمرکز آن بالا بود به خود جذب کرده و در جایی دیگر که تمرکز آن پایین بود آزاد کردند. در صورتی که این سلولهای مصنوعی بتوانند در بدن جانداران این فرایند را عملی سازند به گفته محققان می توان از آنها در بدن انسانها نیز استفاده کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، سلولهای مصنوعی خونی در مورد داروها نیز عملکردی مشابه را از خود نشان داده و داروی "هپارین" را در جایی به خود جذب کرده و پس از مدتی آن را در منطقه ای که از تمرکز پایین تری از این دارو برخوردار بود، آن را آزاد کردند.

بر همین اساس محققان دریافتند می توان از این سلولها در تراکمی بالاتر به عنوان ابزاری برای انتقال دارو در بدن استفاده کرد، به بیانی دیگر به جای استفاده از نانو ذرات اکسید آهن حامل دارو که بر روی تصویربرداری های MRI تاثیر نامطلوب از خود به جا می گذارد، از این سلولها برای انتقال دارو استفاده کرد.