399 روستا در استان هرمزگان به صورت سیار آبرسانی می شود

جان علی صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص خط محرم افزود: پروژه آبرسانی به روستاهای بندرلنگه از پروژه های برون استانی است که تعداد قابل توجهی از روستاهای استان و حدود 200 روستا از شهرستان بندرلنگه، پارسیان و بستک در آن پیش بینی شده است و مطالعات این پروژه که قرار است در چندین نقطه انشعاب فرعی در اختیار آب و فاضلاب روستایی قرار گیرد، حدود 60 درصد پیشرفت داشته و نقشه برداریهای اصلی نیز صورت پذیرفته است.

صادق پور بیان کرد: باتوجه به موافقت وزیر نیروی وقت، بایستی در حدود 220 لیتر بر ثانیه از این خط در اختیار روستاهای مجاور آن قرار داد و خطوط انتقال پنج روستا در حال اتمام است و تا پایان سال 89 تعدادی از این روستاها از این خط بهره مند شده و از آب سالم برخوردار خواهند شد و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز باتوجه به نقشه و طرحهای آماده شده می توان تا پایان سال 1390 کلیه روستاهای قید شده را از این طرح بهره مند ساخت.

وی با اشاره به اینکه به 399 روستا آبرسانی سیار انجام می شود، گفت: تعداد 27 هزار و 386 خانوار بوسیله 29 دستگاه تانکر آبرسانی سیار انجام می شود و در هشت ماهه سال جاری نیز میزان آب توزیع شده 205 هزار و 972 مترمکعب بوده است.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در پایان از برنامه های خود در افق چشم انداز 20 ساله کشور گفت :در برنامه ریزیهای بلندمدت علاوه بر تامین زیرساختها و منابع مالی، مقایسه اقدامات انجام گرفته و عملکرد با اهداف پیش بینی شده در بازه های زمانی کوتاه مدت از شروط اصلی کار باشد و در چند سال اخیر شرکت آبفار برنامه های خود را به روز کرده و رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله در صورت تامین اعتبار مالی دور از دسترس نیست.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در این افق کلیه روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت شبکه و تاسیسات و مابقی روستاها نیز از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شوند.