86 کلاس درس به فضاهای آموزشی ایلام اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی شهری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد کلاس در قالب 30 واحد آموزشی در استان ایلام ساخته شده است.

وی بیان داشت: از این تعداد فضای آموزشی ساخته شده در سال جاری، 16 کلاس درس در قالب 10 فضای آموزشی با کمک خیرین ساخته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه با بهره برداری از این تعداد کلاس درس، زمینه لازم برای تحصیل هزار و 700 دانش آموز شهری و روستایی در سطح استان فراهم شده است، خاطرنشان کرد: اکنون ساخت 98 فضای آموزشی در سطح استان ایلام در دست اقدام است.

وی افزود: پیش بینی می شود این تعداد فضای آموزشی تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون 115 هزار دانش آموز استان ایلام در هزار و 100 فضای آموزشی مشغول به تحصیل هستند.