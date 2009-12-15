خیابانی به نام "مختومقلی فراغی" در گرگان نامگذاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغلی صبح سه شنبه در جلسه شورای نامگذاری در شورای شهر گرگان افزود: مختومقلی فراغی شاعر و عارفی وارسته و مایه افتخار استان و کشور است.

عضو دیگر شورای نامگذاری شهر گرگان نیز تاکید کرد: ایران اسلامی مملو از مفاخر بزرگ است و فراغی یکی از این مفاخر است.

قدس ولی با اشاره به حضور چشمگیر شهروندان ترکمن در گرگان از نامگذاری خیابانی در گرگان به نام یک شاعر ترکمن استقبال کرد و گفت: کلیات نامگذاری خیابانی به نام مختومقلی در جلسات قبل به تصویب اعضا رسیده بود.

موسی جرجانی یکی از فعالان فرهنگی ترکمن منطقه ضمن تقدیر از این حرکت اعضای کمیته نامگذاری شهر گرگان گفت: نامگذاری خیابانی به نام عارف وارسته ترکمن نشانه توجه مسئولان به مفاخر ترکمن و گامی ارزشمند در جهت نشان دادن وحدت شهروندان گلستانی است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری ترکمنان گرگان زمین افزود: در نامگذاری خیابان با نام مختومقلی باید به‌شخصیت و شان شاعر توجه شود و خیابانی را برای نامگذاری انتخاب کنیم که در شان و منزلت این شاعر باشد.