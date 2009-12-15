به گزارش خبرگزاری مهر، نظر کو رحمان‌اف قصه‌گوی قرقیزستانی در سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با بیان این مطلب گفت: حضور کشورهای مختلف در این جشنواره زمینه مناسبی برای تبادل افکار و نیز برقراری ارتباط با یکدیگر از طریق داستانهای اسطوره‌ای هر کشور است.

وی با اشاره به این که از 18 سالگی قصه‌گویی را به صورت جدی آغاز کرده است گفت: از 10 سالگی قصه‌گویی را آغاز کردم اما بعد از برگزیده شدن در جشنواره قصه‌گویی در بیشکک پایتخت قرقیزستان قصه‌گویی را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده‌ام و تا کنون هم در این حرفه مشغول فعالیت هستم.

رحمان‌اف در ادامه در باره تاسیس مدرسه قصه‌گویی در کشورش گفت: مدرسه "ماناس" را برای کودکان 10 سال به بالا تاسیس کردم و نام آن از یک اسطوره‌ قرقیزستانی انتخاب شده‌است. در این مدرسه حرکات موزون، اشعار و هر آنچه مربوط به قصه‌گویی است به کودکان آموزش داده می‌شود.

به عقیده وی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی بهترین مکان برای آشنا شدن قصه‌گویان با یکدیگر است و آنها می‌توانند از تجربیات من در حوزه قصه‌گویی در قرقیزستان الگو بردارند و به عنوان مثال می‌توانند مدرسه قصه‌گویی تاسیس کنند. من نیز داستانهای ایران و به ویژه داستانهای حماسی‌اش را به کشورم هدیه می‌برم و امیدوارم قصه‌گویان ما از تجربه‌های قصه‌گویان ایرانی بیش از اینها استفاده کنند.

این قصه‌گو با اشاره به این که هیچ نقطه ضعف و نکته منفی در برگزاری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه در ایران ندیده است اظهار داشت: از گذشته‌های دور قرقیزستان با ایران ارتباط داشته است و این ارتباط در داستانهای اسطوره‌ای ما نیز آمده است.

رحمان‌اف در پایان با ابراز خوشحالی از حضور خود در این جشنواره‌، اظهار امیدواری کرد که در جشنواره‌های بعدی قصه‌گویی در ایران از قصه‌گویان قرقیزستان بیشتر حضور داشته باشند.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی تا 25 آذر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا است.