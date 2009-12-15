توزیع اعتبارات بنگاه های زودبازده باید با هدف محرومیت زدایی تنظیم شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدحسین فروزانمهر پیش از ظهر سه شنبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان افزود: براساس آسیب شناسی که در رابطه با طرحهای بنگاه های زودبازده و خطوط اعتباری در استان صورت پذیرفت، مشخص شد که توزیع تسهیلات اعتباری بنگاه های زودبازده اشتغالزا بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تحقیقات صورت گرفته و براساس جدول کار و امور اجتماعی، سرانه ریالی اشتغال در استان بالا است، ادامه داد: بالا بودن سرانه ریالی اشتغال در استان یا به دلیل تصویب طرح های بزرگ همراه با تکنولوژی های بزرگ است و یا این اینکه این اعتبارات ریالی به جای تخصیص به طرح های خوداشتغالی کوچک چهار نفره به طرحهای یک یا دو نفره تخصیص پیدا کرده است.

فروزانمهر با تاکید بر اینکه اشتغال مدنظر بنگاه های زودبازده به طور کامل محقق نشده است، افزود: بنگاه های کوچک زودبازده زمانی دوام خواهند آورد که با یک خوشه صنعتی بزرگ در ارتباط باشند که متاسفانه این امر محقق نشده است.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با بیان اینکه در بحث بنگاه های کوچک زودبازده بحث تولید و اشتغال مطرح است، افزود: باتوجه به این دو مقوله باید کار کارشناسی دقیق تر و بیشتری بر روی این بنگاه ها صورت پذیرد.

فروزانمهر ادامه داد: یک دستورالعمل واحد برای کلیه بانکها تدوین شده است که انتظار می رود بانکهای عامل به فرآیند کاری و زمان بندی مشخص طرحها توجه کنند و طرحهایی که فرآیند کاری و زمانبندی مشخصی ندارند را تصویب نکنند.

وی با اشاره به اینکه مطالعه ای در سطح کشور صورت گرفته است که استانها را از نظر میزان توسعه یافتگی رصد کرده اند، افزود: یکی از شاخصهای توسعه یافتگی استانها بخش منابع مالی است که بسیار موثر در توسعه استانهاست.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استانها 4.9 درصد در توسعه استانها موثر است، افزود: اعتبارات عمرانی ملی 15.5 درصد، سرمایه گذاری شرکت ها 4.1 درصد، تسهیلات ارزی 3.4 درصد در توسعه یافتگی استان ها موثر است.

فروزانفر با تاکید بر این مطلب که تسهیلات بانکی 72 درصد در توسعه یافتگی استان ها موثر است، تصریح کرد: هرکجا که استان ها توانسته اند از تسهیلات بانکی بیشتر بهره ببرند، در توسعه استان ها نیز موفق تر بوده اند، بنابراین باید از تسهیلات بانکی در استان بیشتر بهره برد.