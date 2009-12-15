اخبار خوش از نیروگاه بوشهر در راه است / رد هرگونه مسامحه کاری روسها

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علی اکبر صالحی صبح سه شنبه در برنامه زنده تلوزیونی روز از نو شبکه دو سیما ،با اشاره به تاریخچه ساخت نیروگاه بوشهر، بخش عمده‌ تاخیر در راه اندازی این نیروگاه را مسائل فنی و تجهیزاتی عنوان کرد و با بیان اینکه البته برخی از آنها ریشه سیاسی نیز دارد،گفت : عمده مباحثی که در یک ماه اخیر در این باره رخ داد به مصاحبه چندی پیش وزیر انرژی روسیه برمی گردد که وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تولید برق از نیروگاه بوشهر تا آخر سال میلادی یعنی تا دو هفته آینده گفته بود ، این اتفاق رخ نخواهد داد و البته از اول نیز قرار نبود تا دو هفته آینده برق از نیروگاه بوشهر تولید شود .



رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این مباحث باعث ایجاد جو بد بینی ایرانی ها علیه روسیه شد و متاسفانه رسانه‌های ما نیز به آن پرداختند و حتی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون انرژی هم معترض شدند در حالیکه در قضاوت‌ها باید منصفانه رفتارکرد.



صالحی گفت : حقیقت این است که ساخت هر نیروگاه هسته‌ای به طور متوسط هشت سال و نیم طول می کشد . بطور مثال در برزیل نیروگاهی 15 سال طول کشید ولی ما هنوز 13 – 14 سال است که درگیر ساخت این نیروگاه هستیم و این موضوع غیر عادی نسیت.



رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد : تست‌های مهم نیروگاه بوشهر تاکنون با موفقیت انجام شده است،اکنون تست کره فلزی در حال انجام است و یک تست دیگر نیز در ماه‌های آینده انجام می شود تا ما بتوانیم سوخت هسته‌ای را وارد چرخه نیروگاه کنیم .



صالحی بدون اشاره به زمان دقیق آغاز به کار نیروگاه بوشهر ، ابراز امیدواری کرد در ماه‌های آینده این کار صورت بگیرد.



وی هرگونه کار شکنی و مسامحه روس ها را رد کرد و گفت: کارها به خوبی پیش می رود و اکنون 2500 کارشناس روس در نیروگاه بوشهر در حال کار هستند و مردم به زودی اخبار خوبی در این باره خواهند شنید .



صالحی با اشاره به اینکه فعالیت هسته ای ایران و مدیریت سازمان انرژی اتمی در کشور ، همواره از جریان های حزبی و سیاسی دور بوده است، تصریح کرد: مدیریت سازمان انرژی اتمی موضوعی فنی ، حقوقی و سیاسی است و هیچکدام مجزا از دیگری نیست .



وی گفت: همه ملت ایران در همه جای جهان خواستار در اختیار داشتن انرژی هسته‌ای هستند و این به حضور و فعالیت یک دولت خاص ارتباطی ندارد .



رئیس سازمان انرژی اتمی سپس تاریخچه ای از فعالیت های هسته ای در ایران و تولید برق هسته‌ای را تشریح کرد .

وی گفت : ما در گداخت هسته‌ای در آغاز راهیم و اکنون مشغول فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی هستیم اما در شکافت هسته‌ای موفقیت‌های خوبی کسب کرده‌ایم و این راه همچنان ادامه دارد.



صالحی همچنین از انعقاد قرار داد همکاری سازمان انرژی اتمی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور درزمینه گداخت هسته ای خبر داد .



نماینده سابق ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نگرانی غرب از دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای را سیاسی توصیف کرد و گفت : مهم این است که ایران دانش لازم برای استفاده از انرژی هسته‌ای صلح آمیز را کسب کرده است هرچند غربی ها و بویژه آمریکا نگران این بودند که مبادا ملت ایران به این فناوری دست پیدا کند و تا حدی پیش رفتند که آقای بوش گفت چرا در دانشگاه های ایران درس هسته‌ای تدریس می شود .



صالحی تاکید کرد: ما در دستبابی به انواع فناوری محدودیتی نداریم و قصد داریم تمام فناوری ها را در اختیار بگیریم و در این زمینه هیچ مسامحه‌ای نخواهیم داشت .



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی با اشاره به اینکه ایران قبل از انقلاب به معاهده ان پی تی پیوسته است، گفت: ایران علاقه‌مند است در چارچوب تعهدات بین‌المللی فعالیت کند چراکه به منافع ملت‌ها اعتقاد دارد و معاهده ان پی تی را در جهت مصالح ملی و جهانی می‌داند و هیچ گاه مانند کره شمالی قصد خروج از این معاهده را ندارد.



رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با انتقاد از سیاست‌های دو گانه آمریکا و غربی ها در مورد مسائل جهانی اظهار داشت : آنان خود را مرجع حق و باطل جهانی قرار می دهند و هر جا که منافع خودشان تامین نشود، اعتراض می کنند و ما می بینیم در مسائلی مانند کشتار مردم غزه و دیگر مسائل حقوق بشری سکوت می کنند . در مورد کره شمالی نیز چون این کشور با چین ،‌روسیه و کره جنوبی همکاری نزدیکی دارد ،آمریکا نمی تواند فشار جدی وارد کند اما می بینید هر دو هفته یک گروه از بازرسان آژانس در ایران حضوردارند و علیرغم همه نظارت‌ها و مراقبت‌ها، همواره به برنامه‌های هسته‌ای ایران مشکوک اند.



معاون رئیس جمهور ادامه داد: می بینید کره شمالی، هند و پاکستان آزمایش هسته‌ای انجام می دهند و حتی کلاهک هسته ای در اختیار دارند و به تعهدات هسته‌ای بی تفاوت هستند ، اجازه بازرسی نمی دهند ولی واکنش جدی از سوی قدرت های غربی دیده نمی شود و جال اینکه همین کشور ها به قطعنامه تحریم ما رای می دهند .



وی تصریح کرد: آنچه آمریکایی ها از آن به عنوان ابزاری برای فشار برای ملت ایران استفاده می کنند، بیشتر بهانه هسته‌ای است نه جنگ افزار هسته‌ای .



صالحی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سئوالی گفت: همواره نیروگاه هسته‌ای در ذهن عموم یادآور تسلیحات هسته‌ای ای است و کمتر کاربرد‌های علمی و فناوری آن بیان شده است ، در حالی که مردم باید بدانند که عمده فعالیت‌های پزشکی و درمانی که انجام می دهند هسته‌ای است .



رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: مردم تصور می کنند که هر کشوری سلاح هسته ای داشته باشد، می تواند قدرت بازدارندگی ایجاد کند در حالی که اگر قرار بود ایران به دنبال سلاح هسته ای برود تاکنون رفته بود و با هیچ کشوری رو دربایستی نداشت زیرا استقلال یعنی حفظ منافع ملی بدون رو بایستی با دیگران .



صالحی، نظر دین مبین اسلام، رهبر معظم انقلاب و علما و بزرگان درباره استفاده از تسلیحات اتمی را یادآور شد و گفت: کشتار جمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد و ما در پی تولید سلاح هسته‌ای نیستیم .



رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان خاطر نشان کرد: وحدت ملی، علم اندوزی، ارتقای شرایط اجتماعی،‌اقتصادی و مدنی مهمترین رویکرد در دکترین دفاعی ایران است و اگر ایران از نظر علمی،‌فناوری و اقتصادی قوی شود ، کشوری قدرتمند خواهد بود و می تواند در مقابل تهدید‌ها و فشار های جهانی بایستد.