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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

دلخوش در گفتگو با مهر:

اصلاح لایحه هدفمندی یارانه ها به دو هفته بعد موکول شد

اصلاح لایحه هدفمندی یارانه ها به دو هفته بعد موکول شد

مخبر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: بررسی اصلاحات لایحه هدفمند کردن یارانه ها که مورد اشکال شورای نگهبان بود پس از تعطیلات هفته آینده مجلس در صحن علنی مطرح و بررسی می شود.

سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون طرح ویژه تحول اقتصادی با اشاره به دو اصلاحیه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها که روز گذشته انجام شد، اظهار داشت: یک مورد این اصلاحیه ها در مورد عبارت " موارد خاص" تبصره یک بند "ج" ماده یک و دیگری در قیمت گاز و آب و برق ها بود که به لحاظ مناطق، میزان، نوع و زمان مصرف مشخص گردید.

نماینده صومعه سرا با بیان اینکه مجلس و دولت فردا چهارشنبه درباره ماده 15 که مورد اشکال شورای نگهبان است تصمیم گیری می کند، بیان داشت: احتمال دارد که ماده 15 و 12 لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این جلسه ادغام شود و اشکالات مورد نظر شورای نگهبان رفع گردد.

کد مطلب 1000810

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