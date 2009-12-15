اصلاح لایحه هدفمندی یارانه ها به دو هفته بعد موکول شد

سید کاظم دلخوش مخبر کمیسیون طرح ویژه تحول اقتصادی با اشاره به دو اصلاحیه در لایحه هدفمند کردن یارانه ها که روز گذشته انجام شد، اظهار داشت: یک مورد این اصلاحیه ها در مورد عبارت " موارد خاص" تبصره یک بند "ج" ماده یک و دیگری در قیمت گاز و آب و برق ها بود که به لحاظ مناطق، میزان، نوع و زمان مصرف مشخص گردید.

نماینده صومعه سرا با بیان اینکه مجلس و دولت فردا چهارشنبه درباره ماده 15 که مورد اشکال شورای نگهبان است تصمیم گیری می کند، بیان داشت: احتمال دارد که ماده 15 و 12 لایحه هدفمند کردن یارانه ها در این جلسه ادغام شود و اشکالات مورد نظر شورای نگهبان رفع گردد.