مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انصاری تلاش کرد تا در مدت حضور خود در فدراسیون دوچرخه سواری بسیاری از مشکلات این رشته را حل کند و هر چند در بخش هایی نیز موفق بود اما در بیشتر موارد اهداف شعاری بود و تا رسیدن به هدف راه بسیاری وجود داشت.

سرمربی پیشین تیم ملی دوچرخه سواری ایران خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه فدراسیون ها همیشه منتظر دریافت پول از سازمان تربیت بدنی یا کمیته ملی المپیک باشند یا اینکه روسایی بر راس فدراسیون ها قرار گیرند که بتوانند برای آن رشته پول بیاورند نمی تواند مشکل اقتصادی ورزش ما را حل کند بلکه باید با برنامه ریزی بهتر به سمتی برویم که برگزاری مسابقات خود گردان شود.

وی با بیان اینکه حضور مربیان خارجی به سود دوچرخه سواری ایران است گفت: بویگاس در زمان آشتیانی با فدراسیون دوچرخه سواری به توافق رسید اما ما با حضور انصاری انتظار داشتیم تا مربیانی با سطح بالاتر وارد کشور شوند که این اتفاق نیفتاد.

ناصری ادامه داد: در همان ابتدای کارانصاری فدراسیون با مارکوس مربی مطرح تیم سوئیس به توافق رسید بعد از آن هم با نفر اول جاده جهان صحبت های نهایی صورت گرفت اما در نهایت این مربیان به ایران نیامدند.

وی تصریح کرد: معتقدم خانواده دوچرخه سواری بهتر می تواند این رشته را هدایت کند به شرط اینکه با دقت بیشتر از همکاری همه اهالی این رشته استفاده کند. متاسفانه 25 سال ما شاهد مدیرانی در راس دوچرخه سواری هستیم که خارج از این رشته و حتی نا آشنا به ورزش بودند و شاید یکی از دلایلی که این رشته به موفقیت نرسیده همین بوده است .

وی تاکید کرد: شاید حضور یک مدیر ورزشی که خود از اهالی دوچرخه سواری است بتواند کمک زیادی به بهبود اوضاع کرده و شاهد موفقیت های بیشتر این رشته باشیم به هر حال معتقدم باید ارزش این موقعیت را بدانیم.