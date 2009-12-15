"جعبه درد" جوایز اصلی منتقدان نیویورک را هم گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم ضد جنگ "جعبه درد" در ادامه موفقیتهای خود در فصل جوایز سینمایی دو جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از منتقدان نیویورکی دریافت کرد. این فیلم درباره وضعیت روحی شکننده سربازان آمریکایی در جنگ عراق پریروز نیز جوایز اصلی انجمن منتقدان لس آنجلس را برده بود و تا این لحظه موفقترین فیلم فصل جوایز سینمایی بوده است.
جرج کلونی برای بازی در "بالا در آسمان" و صداپیشگی در انیمیشن "آقای فوکس شگفتانگیز" برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و مریل استریپ جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در "جولی و جولیا" دریافت کرد. مونیک برنده جایزه بازیگر زن نقش دوم برای بازی در "پرشس" شد و کریستف والتس برای ایفای نقش در "لعنتیهای بیآبرو" جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد را برد.
جایزه بهترین فیلمنامه نیز به فیلم "در سرازیری" اهدا شد. کریستین برگر برای فیلمبرداری "روبان سفید" جایزه بهترین فیلمبرداری را برد و جایزه بهترین انیمیشن سال نیز به "آقای فوکس شگفتانگیز" تعلق گرفت. جایزه ویژه انجمن منتقدان نیویورک به اندرو ساریس مورخ و نظریهپرداز کهنهکار سینما برای تلاش مستمر در عرصه نقد فیلم اهدا شد.
به این ترتیب اغلب برندگان جوایز اصلی انجمن منتقدان نیویورک با انتخابهای همکاران لس آنجلسی مشترک بودهاند. جوایز برندگان در مراسم روز یازدهم ژانویه اهدا خواهد شد.
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