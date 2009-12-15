به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالله عزیزی صبح امروز(سه شنبه) در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار داشت: نباید اجازه داد که آینده کشتی کردستان تحت تاثیر سلایق شخصی افراد قرار گیرد و در این راستا همه پیشکسوتان و مسئولان ورزش استان مسئولند و باید پاسخگویی عملکرد خود به افکار عمومی باشند.

وی که این نشست خبری را به بهانه مسائل اخیر هیئت کشتی و برکناری خود برگزار کرده بود، در ابتدا به بیان عملکرد 10 ساله خود به عنوان رئیس هیئت کشتی استان کردستان اشاره نمود و سپس ضمن انتقاد از رویه حاکم بر فدراسیون کشتی عنوان کرد: فدراسیون توان شنیدن انتقادات را ندارد و سعی می کند که سلایق شخصی را به موفقیت های ورزش اول کشور برتری دهد.

عبدالله عزیزی گفت: جریان اختلافات من و رئیس فدراسیون کشتی از زمانی آغاز شد که تیمهای ملی کشورمان در مسابقات جهانی و المپیک به نتایج بسیار ضعیفی دست یافتند و به همین دلیل تمامی کارشناسان و رسانه های جمعی نیز به انتقاد از عملکرد فدراسیون پرداخته و خواستار جوابگویی عملکرد تیمهای ملی شدند که متاسفانه اینگونه نشد و فدراسیون به جای اخذ نظرات و برنامه ریزی بهتر به دنبال حذف این چهره ها از عرصه کشی شد.

رئیس سابق هیئت کشتی کردستان بیان داشت: بعد از انتقادات فراوان این جانب از وضعیت موجود کشتی، فدراسیون سال گذشته و بدون هماهنگی با مدیرکل تربیت بدنی نامه برکناری من را از ریاست هیئت کشتی کردستان اعلام کرد که با مخالفت تربیت بدنی استان مواجه شد.

وی یادآور شد: بعد از گذشت تقریبا یک سال فدراسیون با دخالت سازمان تربیت بدنی اقدام به برکناری غیرقانونی من از هیئت کشتی کردستان نموده و فردی دیگر را به عنوان سرپرست انتخاب کرده است ولی نکته جالب اینجاست که تا امروز من هیچ نامه و یا ابلاغی از طرف فدراسیون مبنی بر برکناری ام دریافت نکرده ام.

عزیزی با اشاره به دلایل فدراسیون کشتی مبنی بر برکناری هیئت رئیسه سابق استان خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی دلیل برکناری من از ریاست هیئت را ضعف در کار اعلام کرده در صورتی که در سال اول حضور آقای یزدانی خرم من به عنوان هیئت نمونه انتخاب و سال بعد نیز تیم شهدای 28 دی سنندج عنوان اول رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی را به دست آورد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دلایل انتخاب یزدانی خرم به عنوان رئیس فدراسیوم کشتی تلاشها و رایزنی های من بود، گفت: در جلسه رای گیری با روسای هیئت های استانی هماهنگی و آراء زیادی را برای یزدانی خرم هماهنگ کردم و این موضوع تا جایی بود که وی سال 86 و در جریان برگزاری مجمع هیئت کشتی استان کردستان اعلام کرد تا زمانی که من در کشتی حضور داشته باشم باید عبدالله عزیزی نیز حضور داشته باشد.

رئیس سابق هیئت کشتی کردستان افزود: متاسفانه یکی از مشکلات اصلی فدراسیون کشتی کشور در حال حاضر این است که سعی می کند در استانها افرادی تازه کار را به خدمت گرفته و از پیشکسوتان این عرصه استفاده نمی کند و این به دلیل حرف شنوی افراد تازه کار است که این رویکرد در آینده باعث بروز مشکلات مختلفی برای ورزش اول کشور خواهد شد.

عزیزی با اشاره به اینکه من در طول 10 سال گذشته از هزینه شخصی خودم کشتی کردستان را تقویت کرده ام، اظهار داشت: من در طول 10 سال گذشته و بدون استفاده از کمک های فدراسیون برنامه های بسیار زیادی را در کردستان اجرا کرده و این موضوع تا جایی است که در 43 ماه زمان ریاست آقای یزدانی خرم در فدراسیون تنها 150 میلیون ریال به هیئت کردستان کمک شده است.

وی در ادامه با اشاره به طرح مباحثی همچون مفقود شدن اموال هیئت کشتی کردستان بعد از تغییر و تحول صورت گرفته، گفت: بر اساس صورت جلسه ای که به امضاء نماینده تربیت بدنی کردستان رسیده و هم اکنون نیز موجود است تمامی اموال هیئت کشتی کردستان تحویل شده و تمامی حرف های مطرح شده در رسانه های جمعی شایعه ای بیش نیست.

عزیزی خاطرنشان کرد: اموالی که آقایان ادعا کرده اند از هیئت کشتی مفقود شده است همه شخصی بوده و هیچ کدام شماره اموال هیئت و تربیت بدنی را نداشته اند و من وسائل و تجهیزاتی را که خودم با پول شخصی خریداری کرده بودم را از هیئت خارج کرده ام.

وی با اشاره به اینکه برکناری من یک بحث کاملا سیاسی بود، اظهار داشت: برکناری من با هماهنگی مسئولین سیاسی استان صورت گرفته و تا حدودی خارج از حیطه کاری مسئولان ورزش کردستان و فدراسیون خارج بوده است که البته این هم دلایلی دارد که در آینده بازگو خواهم کرد.

عزیزی در پایان از همکاری های خبرنگاران استان در طول 10 سال گذشته با هیئت کشتی کردستان تقدیر کرد و گفت: من از کشتی دور نخواهم شد و تا پایان سال جاری باشگاه فرهنگی ورزشی نام آوران کردستان را با تجهیزات کامل راه اندازی خواهم کرد.