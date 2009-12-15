میهمانان نام آشنا در جشن تولد انجمن نویسندگان کودک

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه 25 آذرماه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان میزبان جشنی خواهد بود که در آن مراسم دوازدهمین سالگرد افتتاح انجمن، جشن شب یلدا و مراسم نکوداشت فریدون عموزاده خلیلی برگزار خواهد شد.

مراسم نکوداشت عموزاده خلیلی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان از ساعت17 تا18:30و مراسم دوازدهمین سالگرد انجمن و یلدا از ساعت18:30 تا20 برگزار می‌شود.

در این مراسم سخنرانهایی چون احمدرضا درویش کارگردان سینما، هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده کودک و نوجوان، شهرام اقبال‌زاده مترجم، منتقد و دبیر انجمن، مهدی حجوانی رئیس هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، آتوسا صالحی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، مژگان کلهر شاعر و نویسنده کودک و نوجوان،علی اصغر سیدآبادی شاعر، نویسنده و عضو اسبق هیئت مدیره انجمن، منصور ضابطیان و محمد شریفی نویسنده مطبوعات، رضی هیرمندی مترجم به ویژه آثار شل سیلوراستاین، اسدالله شعبانی شاعر کودک و نوجوان، بهاره رهنما بازیگر و نویسنده حضور خواهند داشت.

اجرای موسیقی و برنامه‌های شب یلدا از دیگر بخشهای انجمن در این جشن خواهد بود.

در این مراسم سه اثر برگزیده که در کارگروه داستان انجمن خوانده و تحلیل شده‌اند تجلیل و نویسندگان آنها جوایزی دریافت می‌کنند. این جایزه با همکاری انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان و فریدون عموزاده خلیلی اهدا می‌شود.