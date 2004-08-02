دويچه وله : عملكرد گروهك مجاهدين خلق آنها را به يك گروه تروريستي تبديل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر، پيتر فيليپ تحليلگر دويچه وله با اين جمله تحليلي " دشمن دشمنم مي تواند دوست من باشد " درمقاله اي آخرين وضعيت گروهك منافقين را به رشته تحرير در آورده است .

فيليپ نوشت : اعضاي گروهك مجاهدين خلق كه در عراق بسر مي برند در زمان حكومت " بيل كلينتون" رئيس جمهوري سابق آمريكا بعنوان يك گروهك تروريستي معرفي شده بودند در حالي كه هم اكنون از سوي مقامات اين كشور مورد حمايت قرار مي گيرند .

آمريكايي ها با توجه به مخالفتها و دشمني هاي گروهك مجاهدين خلق با حكومت ايران بر اين عقيده هستند كه مي توانند با حمايت از آنها زمينه هاي برخي اقدامات را براي آينده مهيا مي سازند.

تحليلگر دويچه وله در ادامه مي افزايد: اقدام اخير مقامات آمريكا در قبال مسئله مجاهدين خلق بويژه تحت حمايت قرار دادن آنها درسايه قوانين ومعاهدات ژنوسبب بروز تنش ها ميان واشنگتن- تهران شده است.

اعضاي گروهك مجاهدين خلق حدود 25 سال است كه در عراق مستقر هستند و تا كنون از سوي هيچ گروه ، سازمان و كشوري به رسميت شناخته نشده اند. اعضاي اين گروه همواره اقداماتي عليه مقامات و حكومت ايران انجام داده اند كه همين امر سبب افزايش دامنه مخالفتها و انزجار ايران از اين گروه شده است .

دويچه وله در ادامه نوشت : پس از عراق بيشترين ساماندهي گروه مجاهدين خلق در فرانسه انجام شده است ، اين در حالي است كه تعداد اندكي از آنها نيز در آلمان استقرار يافته اند .

اين منبع خبري با بيان اينكه مقامات ايراني در خواست رسمي خود را براي تحويل اعضاي گروهك مجاهدين خلق اعلام كرده اند ، تصريح كرد : همانطور كه واشنگتن از ايران خواسته تااعضاي القاعده را به آنها تحويل دهند ايران نيز خواهان انتقال اعضاي گروهك مجاهدين خلق است .

فيليپ در ادامه نوشت : گروهك مجاهدين خلق با طراحي حملات مختلف و بمب گذاريهاي گوناگون اقدامات تخريب گرانه اي در راستاي براندازي حكومت ايران انجام داد. تمامي اين اعمال گروهك مجاهدين خلق را بعنوان يك گروه " تروريستي " در ميان جامعه بين المللي معرفي كرد .