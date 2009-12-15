جبهه پیروان برنامه ای برای ارائه طرح وحدت ندارد/ قبول محکمات نظام راهکار وحدت

کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با رسانه ها با بیان این مطلب و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا جبهه پیروان برنامه عملی برای ایجاد وحدت در جامعه و تدوین طرح منشور وفاق دارد، افزود: جبهه پیروان خط امام و رهبری تمام تلاش خود را برای ایجاد وحدت در جامعه میان گروههای سیاسی انجام خواهد داد و در این راستا دیدارهایی با آیات عظام و دیگر چهره های شاخص نظام داشته است.

وی ادامه داد: این نشست ها و حرکتهای جبهه پیروان در برخی موارد برای ایجاد وحدت میان اصولگرایان بی نتیجه نبوده است اما در یک طرف ماجرای بعضی اختلافات موجود در کشور کسانی اند که رای نیاورده اند و ملاقاتهایی با این افراد انجام شده و مشاوره هایی نیز داده شده است که تاکنون نتیجه نداده است.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری اظهار داشت: این افراد که زمانی کاندیدای دوره دهم ریاست جمهوری بودند، با صدور بیانیه هایی اقدام به اعمال ساختار شکنانه کردند این در حالی است که آنان اسم و رسم و هویت و اعتبار خودشان را از امام (ره) و انقلاب گرفته اند.

سجادی با اشاره به اینکه برخی از مخالفان پس از انتخابات با شنیدن توضیحاتی مبنی بر صحت انتخابات قانع شدند و یا سکوت کردند، افزود: اما برخی از این افراد لجاجت به خرج دادند و این موضوع را قبول نکردند.

وی تصریح کرد: در مورد مخالفانی که لجاجت به خرج دادند هر طرح و صحبت و مشورتی ارائه شود جواب نخواهد داد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری تنها راهکار ایجاد وحدت در جامعه و بازگشت آرامش را سر تسلیم فرود آوردن طرفین اختلاف در مقابل محکمات نظام دانست و افزود: این افراد باید با قبول قانون، ولایت فقیه و اصول نظام جمهوری اسلامی نسبت به اعمال گذشته خود از مردم عذرخواهی کنند.

سجادی گفت: در غیر این صورت نهادهایی که مسئول دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند با این افراد برخورد قانونی می کنند.

ادامه دارد ....