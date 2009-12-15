به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که صبح امروز در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی در کویت نظر شما در رابطه با این اجلاس و دستور کارهای آن چیست ، گفت : طبیعتا خلیج فارس منطقه بسیار مهمی به شمار می رود و امنیت آن نیز برای همه از اهمت بالا برخوردار است و بر همین اساس سمینارها و نشست ها و جلسات متعددی برای بررسی راه های برقراری امنیت آن در منطقه برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه 60 درصد از منابع انرژی از آبراه های خلیج فارس عبور می کند، افزود: تامین امنیت جمعی باید بوسیله کشورهای منطقه خلیج فارس صورت بگیرد. هر چند اگر دیگر کشورها علاقه مند باشند در این مسائل حضور داشته باشند می توانند با دعوت کشورهای منطقه نظرات خود را بگویند. اما ما معتقدیم مسائل منطقه باید با نظر جمعی کشورهای منطقه حل شود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران پیرامون تشدید تحرکات ضد اسلامی در اروپا گفت: اقداماتی که در جهت محدود کردن فعالیت های مذهبی و اسلام هراسی و تبعیض صورت بگیرد مورد تایید هیچ کس نیست و غیر از جریحه دار کردن عواطف مسلمانان نتیجه دیگری نخواهد داشت.

خبرنگاری از مهمانپرست در رابطه با دزدیده شدن یک کشتی ایرانی در آبهای سومالی و اقدامات دیپلماتیک انجام شده پیرامون آن سئوال کرد که وی در پاسخ تصریح کرد: مشکل دزدان دریایی مشکلی است که ما حتما نسبت به آن حساس هستیم و برای مقابله با این وضعیت دو ناو ما هم اکنون در منطقه حضور دارد و مسئله اخیر نیز در حال پیگیری است.

گمان نمی کنم با آمریکایی ها در کپنهاگ دیدار کنیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوالی پیرامون اجلاس کپنهاگ و احتمال ملاقات رئیس جمهور اسلامی ایران با رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه این اجلاس، بیان داشت: اجلاس کپنهاگ برای بررسی مشکلات آب و هوایی و تاثیرات آن بر کره زمین برگزار می شود که این موضوع برای ما نیز اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم کشورهای توسعه یافته که نقش عمده ای در تاثیرات منفی بر آب و هوا داشته اند باید نسبت به رفع مشکلات و کمک به کشورهای در حال توسعه اقدامات و تعهدات خود را اجرایی کنند و اعتراضاتی که نسبت به برگزاری این اجلاس می شود نیز نسبت به پایبند نبودن کشورهای صنعتی به تعهداتشان بوده است.

مهمانپرست اعلام کرد: هیئتی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس کپنهاگ شرکت می کند و متناسب با موضوعات گفتگوهایی صورت خواهد گرفت.

خبرنگار دوباره از مهمانپرست سئوال کرد با آمریکا؟ که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ گفت: فکر نمی کنم.

سفر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس به تهران موضوع سئوال یکی دیگر از خبرنگاران از سخنگوی وزارت خارجه بود که وی در پاسخ تاکید کرد: سفر آقای خالد مشعل در چارچوب روابط ما با کشورهای منطقه و نمایندگان موثر این کشورها صورت گرفته و این رایزنی ها دائما در حال انجام است.

اقدامات آمریکا خلاف عرف دیپلماتیک است

خبرنگاری از مهمانپرست در رابطه با 11 تبعه زندانی ایران در خارج از کشور و برگزاری دادگاه اردبیلی در آمریکا سئوال کرد که وی در پاسخ با انتقاد از رویه غیر حقوقی دولت آمریکا در برخورد با اتباع کشورمان، یادآور شد: در رابطه با آقای اردبیلی اطلاعاتی به دست آورده ایم که قرار است دولت آمریکا وی را به شکلی غیر قانونی به حبس محکوم کند و ما تمام تلاش خود را برای برگرداندن حکم غیر قانونی و لغو دادگاه غیر مستند به کار خواهیم گرفت و ما به شدت خواستار آزادی ایشان هستیم.

هشدار اخیر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر محدود کردن ارتباطات کشورهای آمریکای لاتین محور سئوال یکی از خبرنگاران بود که سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این باره اظهار داشت: این اظهارات خلاف عرف دیپلماتیک است و بهترین شاهد این قضیه عکس العمل خود کشورهای آمریکای لاتین بود که اظهارات مطرح شده را مداخله در کشورهای خود عنوان کردند.

خبرنگار دیگری پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی و اقدامات وزارت خارجه در امور حقوقی پیرامون آن پرسید که مهمانپرست در پاسخ گفت: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بر کسی پوشیده نیست و بهترین گزارش مستند حقوقی گلدستون است و ما به شدت خواستار رسیدگی بین این جنایات جنگی هستیم و امیدواریم دنیای غرب به این اقدامات غیر انسانی رسیدگی کند.

مهمانپرست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر قرار گرفتن سپر دفاع موشکی در ترکیه از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال یکی از خبرنگاران که برداشتی که جمهوری اسلامی ایران از حوزه های دریای خزر از جمله سکوی البرز مدتی است که به تعویق افتاده علت آن چیست؟ یادآور شد: تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مدون نشده باشد اقداماتی که در بخش های مشترک دریاها صورت می گیرد متوقف خواهد بود. اما اقداماتی که در آبهای سرزمینی در حال انجام است از سوی مسئولان نفتی اقدامات لازم انجام خواهد شد.

اختلاف نظر هسته ای در کشور وجود ندارد

خبرنگاری از مهمانپرست پرسید علت انتخاب کیش برای معاوضه سوخت هسته ای چه بوده است و آیا ایران حاضر است تبادل اورانیوم در ترکیه انجام شود که وی در پاسخ گفت: در رابطه با کیش قبلا توضیحات لازم را داده ام . در مورد ترکیه نیز باید بگویم این کشور از کشورهای همسایه و دوست جمهوری اسلامی ایران است که برای دفاع از حقانیت ما تلاش می کند و ما همواره از اینکه کشورهای مختلف از حقانیت ما دفاع می کنند استقبال کرده ایم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مبادله سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران با بیان اینکه ما نقطه‌نظرات خود را در مورد تامین سوخت مورد نیاز این رآکتور اعلام کردیم، اظهار داشت: در صورتی که شرایط ما ملحوظ شود، سوخت را دریافت می‌کنیم.

مهمان‌پرست افزود: شرایط ایران در این زمینه تغییری نکرده است.

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید که با توجه به مسئولیت جلیلی چرا آمادگی ایران برای تبادل اورانیوم رآکتور تحقیقاتی تهران از سوی منوچهر متکی اعلام شد؟ که وی پاسخ داد: مسئله هسته‌ای و فعالیت‌های صلح‌آمیز ما در چارچوبی که در داخل کشور تصمیم ‌گرفته می‌شود، پیگیری و اعمال می‌شود و هیچ اختلاف نظری بین مقامات ما وجود ندارد.

شهرام امیری دانشمند هسته ای نیست

مهمان‌پرست در رابطه با برخی اخبار منتشره در خصوص شهرام امیری تبعه ایرانی ناپدید شده در عربستان و اینکه گفته می‌شود امیری پیش از بازدید بازرسان از تاسیسات هسته‌ای فردو با آنها دیدار داشته، را خبری جعلی عنوان کرد و افزود: خبر جعلی که به آقای امیری استناد کرده و مطالبی را در این زمینه عنوان کردند، بی‌پایه و اساس است.

وی ادامه داد: 2 نکته در این زمینه قابل برداشت است. اول اینکه مشخص است که دستگاه‌های امنیتی اروپا و آمریکا در جریان وضعیت ایشان هستند و اطلاع دارند که آقای امیری کجاست و دوم اینکه با توجه به اشارات آنها مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی آمریکا با این مسئله ارتباط دارند مطالب قبلی ما را تائید می‌کند.

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید که آیا ارتباطی بین اطلاعات احتمالی امیری و گزارش اخیر تایمز لندن در مورد ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران وجود دارد؟ که وی پاسخ داد: وزارت خارجه نسبت به پیگیری حقوق همه اتباع ایرانی حساسیت دارد و با جدیت آن را پیگیری می‌کند.

وی با یادآوری این نکته که اینگونه نیست که فقط در رابطه با تعداد خاصی این حساسیت ایجاد شده باشد، اظهار داشت: برای هر کشوری ممکن است این گونه موارد پیش بیاید. اینکه سعی کردند این حساسیت را ایجاد کنند،‌ نشان می‌دهد این طرحی است که از سوی برخی کشورها به عنوان اهرم فشار دنبال می‌شود.



خبرنگار دیگری گفت برخی مقامات ایران اعلام کرده اند شهرام امیری تبعه جمهوری اسلامی ایران که در عربستان ربوده شده است دانشمند هسته ای بوده که سخنگوی دستگاه دیپلماسی با رد این مطلب یادآور شد: هیچ کس نگفته است امیری دانشمند هسته ای بوده است همین که یک شهروند ایرانی ربوده شده باشد کافی است که ما با جدیت کامل موضوع را پیگیری کنیم.

مهمانپرست در خصوص فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید کرد که هیچ اختلاف نظری در این رابطه در جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق ملت وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون احتمال برخی هماهنگی ها بین آزادی ملوانان انگلیسی و آزادی اتباع زندانی ایران در خارج از کشور، تصریح کرد: موضوع ملوانان انگلیسی را قبلا توضیح داده ایم و ما انتظار داریم که در رابطه با اتباع زندانی ایرانی در خارج از کشور نیز همین رویه دنبال شود و ما معتقدیم اتباع کشورمان بدون اتهام در زندان هستند و خواستار آزادی آنان هستیم چون نسبت به بیگناهی آنان اصرار داریم.

سخنگوی وزارت خارجه ازخبرنگاری که در مورد وضعیت 3 تبعه ایالات متحده که در ایران در بازداشت به سر می برند سئوال کرد خواست مسائل حقوقی و قضایی را از مسئولان مرتبط بپرسد.

مهمانپرست در عین حال یادآوری کرد که سالانه صدها هزار نفر از کشورهای مختلف به ایران تردد می کنند که هر کدام از آنها اگر به شکلی مقررات داخلی را نقض کنند اقدام آنها مورد رسیدگی و برخورد قرار می گیرد.

موضوع مذاکره احتمالی بین ایران و آمریکا سئوال دیگر یکی از خبرنگاران در کنفرانس مطبوعات امروز سخنگوی وزارت خارجه بود که مهمانپرست در این باره بیان داشت: در رابطه با حقوق اساسی و منافع ملی مواضع خود را به صورت روشن و شفاف ارائه کرده ایم و ما این حقوق را با جدیت دنبال می کنیم و جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع ملی اش قدمی به عقب برنخواهد داشت و از هیچ گونه اقدامی دریغ نخواهد کرد.

وی ادعای یکی از رسانه های انگلیسی مبنی بر حرکت ایران در جهت دستیابی به بمب اتمی را تکذیب کرد و گفت: برخی کشورهای غربی حرف غلط تشویق از یک سو و فشار را از دیگر سو علیه ایران دنبال می کنند و این مسئله در قسمت فشار به ایران مطرح شده است.

مهمانپرست افزود: این نوع سناریو سازی ها علیه ملت ما نمی تواند چندان قابل توجه باشد.

رد معاوضه 3 شهروند آمریکایی با 11 شهروند ایرانی در آمریکا

سخنگوی دستگاه دیپلماسی فرضیه یکی از خبرنگاران مبنی بر احتمال معاوضه 3 تبعه آمریکایی زندانی در ایران با 11 شهروند ایرانی در خارجه از کشور را رد کرد و گفت: کسانی که متهم هستند و یا محکوم می شوند در دستگاه قضایی به مسائل آنها رسیدگی می شود این موضوع به صورت مستقیم ربطی به مسائل سیاست خارجی و یا نکاتی که شما گفتید ندارد.

وی اقدام اخیر کنگره آمریکا برای محدود کردن برخی رسانه ها ازجمله شبکه المنار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: برخی اقدامات کشورهای غربی با اظهارات خود آنها در تناقض است.

یمن گرفتار فتنه انگیزی قدرتهای فرامنطقه ای است

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه پرسید آیا ایران مایل است در موضوع مناقشه بین دولت یمن و الحوثی ها میانجیگری کند که وی در پاسخ گفت: در رابطه با وضعیت یمن معتقدیم تمامیت ارضی این کشور، وحدت و آرامش آن باید در اولویت باشد و بهترین راه آن را نیز مذاکره و گفتگو می دانیم و معتقدیم برخی فتنه ها که توسط کشورهای فرامنطقه ای ایجاد می شود برای ایجاد اختلافات تصنعتی، قومی - قبیله ای و مذهبی صورت می گیرد و این اختلاف افکنی های منشاء بیرونی دارد.

مهمانپرست در پاسخ به تهدید برخی کشورها مبنی بر تشدید تحریم ها علیه ایران بعد از پایان سال جاری میلادی، عنوان داشت: نمی توان برای کشوری که صرفا برای منافع ملیش اقدام می کند زمان و یا محدودیت قائل شد و این موضع گیری ها پایه حقوقی ندارد و برخورد عادلانه دیپلماتیک نیست.

وی در عین حال یادآور شد: اگر تحریم و این موضع گیری ها نتیجه داشت حتما در 31 سالی که از زمان پیروزی انقلاب می گذرد می بایست برای مطرح کنندگان این قضایا نتیجه ای حاصل می شد.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه در پایان تاکید کرد: هر چه روش های خصمانه و غیر دوستانه علیه ایران اعمال می شود ملت ما برای احقاق حقوقش مصمم تر خواهد شد.

به امارات تذکر دادیم ؛ عذر خواهی کرد

مهمانپرست در پاسخ به خبرنگار مهر که اقدامات وزارت امور خارجه پیرامون اقدام کنسولگری امارات در بندر عباس مبنی بر زیر سئوال بردن حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی و استفاده ازعنوان جعلی برای خلیج فارس را جویا شد ، تصریح کرد: متاسفانه کنسولگری امارات اقدام اشتباهی انجام داد که عبارتی جعلی به جای نام خلیج فارس به کار برده بود و جزواتی را به این شکل توزیع کرد.

وی اضافه کرد: بعد از این اقدام اشتباه تذکر لازم داده شد و آن جزوات نیز جمع آوری گردید و البته دولت امارات نیز به خاطر این اشتباه عذرخواهی کرد.

احتمال میانجی گری ایران در قره باغ

خبرنگار مهر همچنین از سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با احتمال میانجیگری ایران در حل مناقشه ارمنستان و آذربایجان سئوال کرد که مهمانپرست در این باره تاکید کرد: سفر وزیر امور خارجه آذربایجان به تهران در چارچوب سفرهای متعددی انجام شد که ایران برای توسعه همکاریها با کشورهای منطقه صورت می دهد.

مهمانپرست با اشاره به اینکه امیدواریم سفر وزیر امور خارجه آذربایجان به تهران به توسعه هر چه بیشتر مناسبات ایران و آذربایجان منجر شود خاطر نشان کرد: البته در موضوعات منطقه ای ایران همواره آمادگی داشته است که در حد توان برای حل مشکلات کمک کند.