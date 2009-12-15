تیم ملی ایران با یونان، صربستان، کانادا، لیتوانی و لبنان همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی شانزدهمین دوره رقابتهای بسکتبال جام جهانی امروز (سه شنبه) در هتل "کمپینسکی" شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
بر اساس قرعهکشی انجام شده که با حضور مدیران فیبا، بازیکنان و مربیان برتر بسکتبال جهان و نماینده 24 تیم شرکتکننده در رقابتهای 2010 برگزار شد، تیم ملی کشورمان که در رده 21 رنکینگ فیبا قرار دارد به عنوان یکی از تیمهای سید پنجم بازیها، با تیمهای یونان (تیم چهارم جهان)، صربستان (تیم پنجم جهان)، کانادا (تیم نوزدهم جهان)، لیتوانی (تیم ششم جهان) و لبنان (تیم بیست و چهارم جهان ) همگروه شد.
گروهبندی 24 تیم شرکتکننده در شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال جام جهانی به شرح زیر است:
گروه A: فرانسه، استرالیا، کرواسی، آرژانتین، ساحلعاج، آنگولا
گروه B: اسپانیا، اسلوونی، برزیل، آلمان، چین، اردن
گروه C: یونان، صربستان، کانادا، لیتوانی، ایران، لبنان
گروه D: آمریکا، ترکیه، پورتوریکو، روسیه، نیوزلند، تونس
محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) همراه با وسلین ماتیچ و صفا علی کمالیان (سرمربی و مربی تیم ملی بسکتبال) در مراسم قرعهکشی حضور داشتند.
شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام جهانی 28 اوت تا 11 سپتامبر سال 2010 به میزبانی همزمان چهار شهر استانبول، آنکارا، قیصریه و ازمیر برگزار میشود. تیم ملی بسکتبال کشورمان دیدارهای مقدماتی خود را در شهر آنکارا برگزار خواهد کرد.
مرحله مقدماتی این رقابتها در 4 گروه 6 تیمی پیگیری شده و با حذف 2 تیم از هر گروه و صعود 4 تیم دیگر به دور آتی به پایان میرسد. دوره پیشین این مسابقات سال 2006 با قهرمانی اسپانیا در ژاپن به پایان رسید.
قهرمان شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام جهانی به طور مستقیم به بازیهای المپیک 2012 لندن صعود میکند.
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