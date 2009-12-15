تیم ملی ایران با یونان، صربستان، کانادا، لیتوانی و لبنان همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‏کشی شانزدهمین دوره رقابت‎های بسکتبال جام جهانی امروز (سه شنبه) در هتل "کمپینسکی" شهر استانبول ترکیه برگزار شد.

بر اساس قرعه‎کشی انجام شده که با حضور مدیران فیبا، بازیکنان و مربیان برتر بسکتبال جهان و نماینده 24 تیم شرکت‎کننده در رقابت‏های 2010 برگزار شد، تیم ملی کشورمان که در رده 21 رنکینگ فیبا قرار دارد به عنوان یکی از تیم‎های سید پنجم بازی‎ها، با تیم‎های یونان (تیم چهارم جهان)، صربستان (تیم پنجم جهان)، کانادا (تیم نوزدهم جهان)، لیتوانی (تیم ششم جهان) و لبنان (تیم بیست و چهارم جهان ) همگروه شد.

گروه‎بندی 24 تیم شرکت‏کننده در شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال جام جهانی به شرح زیر است:

گروه A: فرانسه، استرالیا، کرواسی، آرژانتین، ساحل‎عاج، آنگولا

گروه B: اسپانیا، اسلوونی، برزیل، آلمان، چین، اردن

گروه C: یونان، صربستان، کانادا، لیتوانی، ایران، لبنان

گروه D: آمریکا، ترکیه، پورتوریکو، روسیه، نیوزلند، تونس

محمود مشحون (رئیس فدراسیون بسکتبال) همراه با وسلین ماتیچ و صفا علی کمالیان (سرمربی و مربی تیم ملی بسکتبال) در مراسم قرعه‎کشی حضور داشتند.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام جهانی 28 اوت تا 11 سپتامبر سال 2010 به میزبانی همزمان چهار شهر استانبول، آنکارا، قیصریه و ازمیر برگزار می‏شود. تیم ملی بسکتبال کشورمان دیدارهای مقدماتی خود را در شهر آنکارا برگزار خواهد کرد.

مرحله مقدماتی این رقابت‏ها در 4 گروه 6 تیمی پیگیری شده و با حذف 2 تیم از هر گروه و صعود 4 تیم دیگر به دور آتی به پایان می‎رسد. دوره پیشین این مسابقات سال 2006 با قهرمانی اسپانیا در ژاپن به پایان رسید.

قهرمان شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جام جهانی به طور مستقیم به بازی‎های المپیک 2012 لندن صعود می‏کند.