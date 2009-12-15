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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

حیدری:

سالانه 5.5 میلیون تن حمل بار در لرستان صورت می گیرد

سالانه 5.5 میلیون تن حمل بار در لرستان صورت می گیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان گفت: سالانه بیش از 5.5 میلیون تن حمل بار در این استان صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نصرت الله حیدری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: لرستان این ظرفیت را دارد که میزان حمل بار در این استان تا سقف هشت میلیون تن نیز برسد.

وی بیان کرد: همچنین سالانه 7.5 میلیون نفر مسافر در این استان جابجا می شود که ظرفیت شبکه حمل و نقل استان تا بیش از 9 میلیون نفر نیز است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان خاطرنشان کرد: تقاضا در بخش حمل و نقل مسافر در لرستان بسیار پایین است در صورتیکه ظرفیتهای موجود در استان بسیار بالاست.

حیدری با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل، یادآور شد: در سال جاری یک هزار و 756 دستگاه وسیله نقلیه باری به ظرفیت استان افزوده شده است.

وی ادامه داد: در زمینه وسایل نقلیه مسافربری نیز در سال جاری 573 دستگاه اضافه شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان بیان داشت: جایگزین شدن این تعداد وسیله نقلیه به ناوگان حمل و نقل استان در زمینه های مختلف از جمله صرفه جویی سوخت، ایمنی سفر و بالارفتن ظرفیت جابجایی تاثیرات مطلوبی داشته است.

حیدری افزود: با توجه به استفاده از تکنولوژی جدید در این وسایل نقلیه به میزان قابل توجهی به ظرفیت باری استان اضافه خواهد شد.

کد مطلب 1000851

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