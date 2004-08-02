وزيرخارجه عربستان :اعزام نيروهاي اسلامي به عراق 4 شرط دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه عكاظ عربستان، سعود الفيصل گفت : اعزام نيروهاي اسلامي و عربي به عراق تنها در صورت تحقق چهار خواسته زير ممكن خواهد بود:



1- اين امر بنا به درخواست دولت عراق و با حمايت كامل و آشكار تمام طيف ها و اقشار مختلف ملت عراق صورت گيرد.



2- اين نيروها تحت فرمان سازمان ملل و با نظارت اين ارگان باشند.



3- اين نيروها جايگزين نيروهاي ائتلاف موجود در عراق شوند و نه اينكه به آنها اضافه شوند.



4- سازمان ملل متحد مسئول عمليات سياسي در عراق از جمله برگزاري انتخابات براي انتخاب دولت جديد اين كشور باشد.



فيصل گفت : نيروهاي عربي و اسلامي كه بر اساس 4 شرط بالا به عراق اعزام خواهند شد مانند نيروهاي بيگانه كنوني اشغالگر يا متجاوز نخواهند بود بلكه براي كمك به ملت عراق و برقراري امنيت اعزام خواهند شد و جايگزين اين نيروها خواهند شد.



وي گفت : ما معتقديم حضور نيروهاي اسلامي در عراق و خروج نيروهاي ائتلاف از اين كشور و بازگشت به روند و عمليات سياسي سالم ترين راه است. ما كسي را پيدا نمي كنيم كه با ضرورت تسريع در خارج شدن نيروهاي ائتلاف از عراق مخالفتي داشته باشد.



فيصل گفت : ما رايزني هايي با دولت موقت عراق و دبير كل سازمان ملل و دولت آمريكا درباره اين مسائل انجام داديم و ارزيابي خود را از اين اوضاع به آنها منتقل كرديم و از آنها خواستيم اين درخواست ها را بررسي كنند كه در چارچوب آن كشورهاي اسلامي غير از كشورهاي همسايه مي توانند به اعزام نيرو به عراق مبادرت ورزند.



وزير امور خارجه عربستان در بخشي ديگر از سخنان خود از تحولات اوضاع در صحنه فلسطين اشغالي و تداوم سياست هاي خصمانه رژيم اسرائيل عليه ملت فلسطين و گسترش شهرك هاي يهودي نشين در اطراف بيت المقدس ابراز نگراني كرد و اين سياست ها را محكوم كرد و خواستار دخالت فوري جامعه بين الملل و كميته بين المللي چهارجانبه خاورميانه براي متوقف كردن اين سياست ها و جلوگيري از وخامت بيشتر اوضاع شد.



