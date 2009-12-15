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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

معاون دانشگاه خبر داد:

برگزیدگان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تقدیر می شوند

برگزیدگان پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تقدیر می شوند

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به برگزاری دهمین جشنواره پژوهشی این دانشگاه از تقدیر برگزیدگان پژوهشی این دانشگاه همزمان با هفته پژوهش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رحمتی رودسری با اعلام این خبر افزود: هفته پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در روزهای 23 تا 25 آذر ماه در دانشگاه با برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های هفته پژوهش در این دانشگاه اضافه کرد: برگزاری جشنواره دانشجویی و ارائه پژوهش های دانشجویان و برگزاری کارگاه های پیشرفته برای اعضای هیئت علمی از برنامه های این هفته است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: ارائه دستاوردهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و اعلام میزان عملکرد و فعالیت های آنها از دیگر برنامه های این هفته است.

وی یادآور شد: همزمان با روز پژوهش و با حضور وزیر بهداشت، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از برگزیدگان پژوهش دانشگاه تقدیر می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تصویب آئین نامه جشنواره پژوهش دانشگاه را در شورای پژوهشی از جمله تغییرات مراسم امسال هفته پژوهش دانست و افزود: برای ارزیابی مراکز و تعیین منتخبان از محققان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه نظرخواهی صورت گرفته است.

کد مطلب 1000866

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