  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

در موضعی خصمانه؛

کلینتون خواستار افزایش فشارها بر ایران شد

وزیر امور خارجه آمریکا در تداوم مواضع خصمانه این کشور در سخنانی خواستار افزایش فشارها بر ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هیلاری کلینتون" با وجود شفاف بودن موضع ایران در ادامه گفت : ما در این زمینه تا کنون پاسخ مثبت بسیار کمی از ایران دریافت کرده ایم.

وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص سیاست های این کشور در قبال ایران گفت : ما راهبردی که متشکل از دو رویکرد است در برابر ایران در پیش گرفته ایم. یکی همین گفتگوها و پیشنهادها و دیگری متحد کردن جامعه جهانی برای افزایش فشارها بر ایران است.

کلینتون که شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود سخن می گفت در ادامه افزود : مطمئنا، در خواست برای فشارهای بیشتر نیز در همین راستا صورت می گیرد.

کلینتون در حالی خواستار افزایش فشارها بر ایران می شود که "یان کلی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته از به تعویق افتادن نشست 1+5 درباره ایران خبر داده بود.     

کد مطلب 1000867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها