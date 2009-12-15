کلینتون خواستار افزایش فشارها بر ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هیلاری کلینتون" با وجود شفاف بودن موضع ایران در ادامه گفت : ما در این زمینه تا کنون پاسخ مثبت بسیار کمی از ایران دریافت کرده ایم.

وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص سیاست های این کشور در قبال ایران گفت : ما راهبردی که متشکل از دو رویکرد است در برابر ایران در پیش گرفته ایم. یکی همین گفتگوها و پیشنهادها و دیگری متحد کردن جامعه جهانی برای افزایش فشارها بر ایران است.

کلینتون که شب گذشته در کنفرانس خبری مشترک با همتای اسپانیایی خود سخن می گفت در ادامه افزود : مطمئنا، در خواست برای فشارهای بیشتر نیز در همین راستا صورت می گیرد.

کلینتون در حالی خواستار افزایش فشارها بر ایران می شود که "یان کلی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شب گذشته از به تعویق افتادن نشست 1+5 درباره ایران خبر داده بود.