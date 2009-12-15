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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۶

موسوی هوایی:

مبلغان سربازان خط مقدم جبهه تبلیغ هستند

مبلغان سربازان خط مقدم جبهه تبلیغ هستند

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی مبلغان را سربازان خط مقدم جبهه تبلیغ و پیام‌رسانان انبیاء و اولیاء دانست و گفت : همه وظیفه داریم پیام الهی را به درستی تبلیغ کنیم.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی روز یکشنبه در جمع مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی قرارگاه مبارزه با تهاجم فرهنگی است و شما جهادگران و رزمندگان عرصه تبلیغ هستید.

وی از خودسازی فردی و عشق به کار به عنوان دو جنبه از حقایق نصرت الهی یاد کرد و افزود : مسیر اصلی انسان در زندگی باید حرکت به سوی خودسازی، رشد و کمال باشد .

 معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بر نقش خودسازی در تبلیغ تأکید کرد و افزود : تا خودسازی و جوشش الهی در درون ما شکل نگیرد دعوت و تبلیغ اثر بخش نخواهد بود.

 

کد مطلب 1000873

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