مبلغان سربازان خط مقدم جبهه تبلیغ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی روز یکشنبه در جمع مدیران ادارات تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی قرارگاه مبارزه با تهاجم فرهنگی است و شما جهادگران و رزمندگان عرصه تبلیغ هستید.

وی از خودسازی فردی و عشق به کار به عنوان دو جنبه از حقایق نصرت الهی یاد کرد و افزود : مسیر اصلی انسان در زندگی باید حرکت به سوی خودسازی، رشد و کمال باشد .

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی بر نقش خودسازی در تبلیغ تأکید کرد و افزود : تا خودسازی و جوشش الهی در درون ما شکل نگیرد دعوت و تبلیغ اثر بخش نخواهد بود.