ادامه فتنه ها به وحدت اجتماعی و امنیت جامعه آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر سه شنبه در دوره بصیرت پایوران سپاه روح الله استان مرکزی در اراک افزود: نباید اجازه دهیم تا شعبان بی مخ ها میدان داری جامعه را به دست گرفته و مردم را تحریک کنند تا برای جامعه مسئله ساز شوند.

امام جمعه اراک گفت: باید با افزایش هوشیاری و افزایش بصیرت ها، معبرها و راه های نفوذ دشمن را شناسایی کرده و برای مقابله با آن، راهکار مناسبی اتخاذ کرد تا فضا به بهانه انتخابات غبارآلود نشود.

وی اضافه کرد: امروز معبرها و راه های نفوذ دشمن نامرئی، غیرفیزیکی، مجازی و از طریق امواج و الکترونیکی است بنابراین برای خنثی سازی آن نیز باید به ابزارهای مورد نیاز تجهیز شد.

امام جمعه اراک گفت: ادامه فتنه ها به وحدت اجتماعی، امنیت جامعه، استقلال، عزت، عظمت و سربلندی ایران اسلامی آسیب می رساند بنابراین باید هرچه زودتر خاتمه یابد که در این راستا نباید نیروهای انقلاب اسلامی و دلسوزان نظام سکوت کرده و اجازه دهند تا میراث گرانبهای امام راحل مورد طمع دشمنان واقع شود.

دری نجف آبادی با تشریح درسهای عبرت آموز واقعه تاریخ ساز عاشورا گفت: جریانهای انحرافی و غافلان در صدر اسلام پس از رحلت پیامبر اعظم (ص)، حضرت علی (ع) را شهید کرده و حادثه غمناک کربلا را موجب شدند بنابراین باید از عاشورا درس گرفت چون تاریخ در هر دوره ای قابل تکرار است.

وی افزود: ماه محرم فرصت بسیار خوبی برای تعمیق آگاهی ها، عمق بخشی دینی و درس آموزی است تا بتوان آموزه های دینی و فرهنگ عاشورا را در جامعه بیش از پیش نهادینه کرد.

آیت الله دری نجف آبادی، روحانیت و نیروهای مسلح را بازوان توانمند ولایت معرفی کرد و خواستار هوشیاری بیشتر این قشرها در برابر توطئه ها و فتنه ها شد.