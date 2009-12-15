ایران در 100 سال گذشته شاهد وقوع 180 حادثه و بلایای طبیعی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی روز سه شنبه در مراسم افتتاحیه چهارمین کنگره پزشکی بین‌المللی بهداشت و درمان و حوادث و بلایا با بیان اینکه طی یک صد سال گذشته 180 حادثه و بلایای طبیعی در کشور رخ داده است، گفت: از این حوادث و بلایا حدود 156 هزار نفر کشته و 44 میلیون نفر آسیب دیده به جا مانده است.

وی با اشاره به وضعیت بلاخیزی کشور بر ضرورت تدبیر و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه تاکید کرد و افزود: از ویژگیهای این سمینار برقراری هماهنگی و همکاری در بین همه گروههای پزشکی است که توانسته است همه افراد و سازمانها را گردهم آورد.

عین اللهی به ارسال 880 مقاله به دبیرخانه کنگره و برگزاری 25 پانل در این کنگره اشاره کرد و افزود: در این کنگره 6 مهمان خارجی با موضوع سخنرانی بلایا و مدیریت بحران بلایا و حوادث طبیعی حضور دارند.

رئیس چهارمین کنگره پزشکی بین‌المللی بهداشت و درمان و حوادث و بلایا، بسیج را سازمانی تخصص یافته و برخاسته از مردم برشمرد و یادآور شد: این سازمان قادر است بسیاری از مشکلات را حل کند که باید با ارائه راهکارهایی علم خود را در جهت منافع مردم مصروف کند.

عین‌ اللهی در ادامه از اهداف این کنگره را نهادینه کردن مدیریت بحران و ایجاد مدیریت واحد توانمند در حوادث و بلایا، هماهنگی درون و برون بخشی در نظام جامع مدیریت حوادث و بلایا و اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در پیشگیری و مقابله با حوادث و بلایا برشمرد.

وی افزود: از محورهای این کنگره می‌توان به مدیریت هماهنگ در حوادث غیرمترقبه، ارزیابی سیستم در حوادث غیرمترقبه و مدیریت منابع در این حوادث در قبل، حین و پس از حادثه اشاره کرد.