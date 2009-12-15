به گزارش خبرنگار مهر، این مقام مسئول در گفتگو با مهر صدور اطلاعیه مذکور را حاوی مطالبی در تشریح ابعاد ماجرای کهریزک و نوع اتهامات ماموران و قاضی مربوطه در سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد.

گفتنی است که پیش از این حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه درپرونده کهریزک 145 نفر به عنوان شاکی و برخی نیز به عنوان شاهد مطالبی را مطرح کرده اند، ازبازداشت 8 نفر به عنوان متهم این پرونده خبر داده بود.

وی همچنین تصمیم گیری در خصوص برگزاری علنی یا غیرعلنی دادگاه متهمان بازداشتگاه کهریزک را برعهده رئیس دادگاه مربوطه دانسته بود.

همچنین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشوردرباره پرونده کهریزک، عنوان کرده بود که در پرونده کهریزک عده‌ای بازداشت شدند و عده‌ای با قرار وثیقه آزاد شدند و عده‌ای دیگر هنوز در بازداشت هستند و پرونده آماده ارسال به دادگاه شد ولی علت طولانی شدن پرونده مسئله پزشکی بود و اینکه کسانی که شکایت دارند شکایت‌شان را مطرح کنند.

به گزارش مهر، بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پیرامونی آن، بازداشتگاه کهریزک یکی از محل های نگهداری دستگیرشدگان اغتشاشات خیابانی بود که پس از اتفاقاتی که در آن بوقوع پیوست، با تذکر مقام معظم رهبری بازداشتگاه کهریزک بسته شد، ضمن اینکه نمایندگانی از مجلس نیز به دستور دکترلاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه را درخصوص بررسی حوادث بازداشتگاه ها تشکیل داده بودند که گزارشهای این کمیته نیز بر اساس اعلام نظر برخی از اعضای آن آماده شده ولی تا کنون اعلام نشده است.