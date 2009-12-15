به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری موسسه ویدئو رسانه پرده نقرهای با حضور حجت حاتم مدیر عامل موسسه و جمعی از نمایندگان رسانهها صبح امروز در موسسه پرده نقرهای برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت حاتم ضمن خوش آمد گویی و قدردانی از حضور نمایندگان رسانهها به تشریح فعالیتهای این موسسه از سال تاسیس آن پرداخت و گفت: موسسه پرده نقرهای به عنوان اولین موسسه ویدئو رسانه خصوصی با عرضه فیلمهای مطرح از سال 79 فعالیت خود را آغاز کرد.
وی افزود: تولیدات سینمای ایران در سال قابلبیت عرضه 60 فیلم به به شبکه نمایش خانگی را دارد اما متاسفانه به دلیل شرایط ویژه اکران در سینمای ایران فیلمها مدتها در صف اکران باقی میمانند و این امر موجب کاهش فیلمهای عرضه شده در شبکه نمایش خانگی میشود.
حاتم ادامه داد: برای افزایش عرضه فیلمها در این شبکه خودمان تصمیم به تولید فیلم گرفتیم و با همکاری برخی سینماگران فیلمهای موفقی در این موسسه تولید کردیم اما در چهار سال اخیر به دلیل مغایرت سیاست گذاریها با اهداف ما در پرده نقرهای و اعمال سلیقه برخی مدیران روند تولیدات با کاهش چشمگیری مواجه شد.
مدیرعامل موسسه پرده نقرهای تاکید کرد: باعث خوشحالی است که مدیران جدید که خود از سینماگران و آشنا با دغدغههای این عرصه هستند با رویکردی در جهت تعالی سینما و سینماگران امور را در دست گرفتهاند و امیدواریم با اعمال سیاستهای جدید و همکاری مدیران تولید را مجددا در دستور کار خود قرار دهیم و از این طریق ارتباطی مثبت با مخاطبان برقرار کنیم.
وی در ادامه افزود: اولویتهای ما در تولید خلق آثاری در ژانر دفاع مقدس، کودک و نوجوان و اجتماعی است و اگر شرایط لازم و مساعد مهیا شود، ساخت فیلمهای مذهبی و تاریخی را نیز در دستور کار خود قرار میدهیم. به زودی طی فراخوانی مسابقه فیلمنامه نویسی به صورت موضوعی را در سراسر کشور برگزار میکنیم و از علاقمندان به همکاری در زمینه تولید و فیلمنامه نویسی دعوت به عمل میآوریم.
حاتم گفت: نسخه دی وی دی "عشق فیلم" به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده و با زیرنویس پنج زبانه و گالری عکس و پشت صحنه فیلم به بازار آمده و به زودی در مراسمی فیلمهای "مجنون لیلی" قاسم جعفری و "اسلحه سرد" نادر مقدس در قالب دی وی دی رونمایی میشود.
وی در خصوص جمع آوری فیلمها از فروشگاه ها طبق دستور وزارت بازرگانی گفت: تصمیمی که وزارت بازرگانی در خصوص جمع آوری آثار از فروشگاهها گرفته است باعث قطع ارتباط مخاطبان شده و ضربه سنگینی بر موسسهها و شبکه نمایش خانگی میزند که امیدواریم با پیگیری مسئولان سینمایی این مشکل برطرف شود.
حاتم در خصوص دوبله و توزیع مجموعه" lost " ادامه داد: دوبله مجموعه " lost" توسط بهترین و با تجربه ترین صدا پیشگان ایران زیر نظر شهلا ناظریان صورت گرفت و با برنامهریزی و از طریق ترکیب چند برنامه موفق شدیم با اصلاح پوشش بازیگران زن این فیلم و اعمال کمترین میزان ممیزی بر طبق عرف مجموعه را برای نمایش میان خانوادههای ایرانی آماده کنیم و امیدواریم حاصل زحمات گروه مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.
در پایان این نشست بخشهایی از مجموعه تلویزیونی "lost" با حضور حجت حاتم مدیر عامل موسسه و دیگر همکاران وی در این موسسه برای نمایندگان رسانهها به نمایش درآمد و حاتم وعده داد به زودی آثار مطرح و کلاسیک جهان را از طریق شبکه نمایش خانگی در اختیار مخاطبان قرار دهد.
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