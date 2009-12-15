اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اختتامیه مسابقات تکواندو و تیراندازی خواهران بسیجی سراسر کشور به میزبانی باشگاه مقاومت خراسان رضوی به حضور 200 ورزشکار در قالب 13 تیم از استانهای مختلف در سالن آقا مصطفی خمینی (ره) مشهد برگزار شد.

در این مراسم در رشته تکواندو تیم مقاومت خراسان رضوی مقام اول، مقاومت تهران بزرگ مقاوم دوم و تیم چهار محل و بختیاری مقام سوم را کسب کردند.

در رشته تیراندازی با کلت، استان تهران (کرج) مقام اول و تهران بزرگ و تیم مقاومت یزد به ترتیب حائز مقام دوم و سوم شدند.

در مسابقات تیر اندازی شاخه تفنگ بادی نیز مقاومت همدان مقام اول و چهار محل بختیاری و تهران بزرگ به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین به تیم گیلان کاپ اخلاق مسابقات تکواندو و به تیم اصفهان کاپ اخلاق مسابقات تیز اندازی اهدا شد.

بهره برداری از دو طرح ورزشی آتش نشانی نیشابور

شهردار نیشابور در مراسم افتتاح این دو طرح عمرانی ورزشی که در ایستگاه یک آتش نشانی برگزار شد، در خصوص مشخصات این برج گفت: این برج دارای فضای 32 متری استارت، تک لاین تک نفره، سه طبقه است که با اعتبار ساخت دو میلیون تومان ساخته شد.

عباسعلی مدیح با اشاره به اینکه به مرور برج استاندارد چهار لاین را خواهیم ساخت تا چهار نفر به طور همزمان بتوانند در آن تمرین کنند، خاطرنشان کرد: این برج با استفاده از امکانات داخلی و نیروی فنی سازمان آتش نشانی ساخته شده است که صرفه جویی مالی بسیار را به دنبال داشته است که برای درک بهتر موضوع اشاره می ‌کنم که طراحی و ساخت یک برج سه لاین بیش از 50 میلیون تومان هزینه در بردارد.

وی با اشاره به ساخت و نصب دیواره کوتاه سنگنوردی در مورد این طرح نیز گفت: این طرح نیز با استفاده از امکانات موجود و سفارش برخی لوازم آن با اعتبار یک میلیون تومان و صرفه جویی دو میلیون تومانی زیر نظر ابوالفضل فولادی مسئول امداد و نجات سازمان آتش نشانی که از تیم ملی سنگنوردی است، ساخته شد.

وی خاطرنشان کرد: توزنده‌جانی و برات‌زاده از آتش‌نشانان سازمان دارای مقام‌های متعدد ورزشی در بین همکاران کشوری، هفت سال سابقه قهرمانی کشوری و عضویت در تیم ملی است.

برگزاری مسابقات فوتسال یادواره سردار شوشتری در زندان نیشابور

یک دوره مسابقات فوتسال یادواره سردار شهید شوشتری با هدف ارتقاء سطح نشاط و شادابی پرسنل و زندانیان، در زندان نیشابور در حال برگزاری است.

در این دوره از مسابقات 45 نفر در قالب پنج تیم، شامل سه تیم منتخب از پرسنل و دو تیم از مددجویان زندان باز در محل سالن چند منظوره تختی به رقابت می‌پردازند.