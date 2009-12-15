مدیران قم به پژوهشهای بومی توجه جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید رضا مؤدب قبل از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مدیران استان در اجرای پروژه‌های صنعتی از مراکز علمی و پژوهشی بیرون از قم استفاده می‌کنند.



وی با بیان اینکه اهتمام به عرصه پژوهش، موجب تولید علم و قدرتمندی بیشتر کشور می‌شود، افزود: با توجه به اینکه رسالت اصلی دانشگاه قم، تولید دانش دینی است لذا بر اساس تفاهمنامه منعقد شده میان دانشگاه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته نظریه پردازی، نوآوری و نقد در رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه قم به مدت یکسال است که ایجاد شده است.



مؤدب همچنین در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحول در علوم انسانی اظهار داشت: باید توجه داشت که تحول و بومی سازی در علوم انسانی تنها به وسیله یک نهاد یا دانشگاه محقق نمی‌شود بلکه نیازمند همگرایی و مشارکت همه نهاد‌های ذیربط است و به ویژه اینکه می‌بایست در هر حوزه خاصی از علوم‌انسانی، یکی از مراکز علمی مسئولیت کار را بر عهده بگیرد.



وی با بیان اینکه در سال تحصیلی گذشته 50 طرح پژوهش در دانشگاه قم در دست تحقیق و اجرا بوده است، ابراز داشت: در سال تحصیلی گذشته، 19 تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند.



معاون پژوهشی دانشگاه قم در ادامه با اشاره به ناکافی بودن بودجه پژوهش این دانشگاه تصریح کرد: بودجه پژوهشی دانشگاه قم در سال 87، حدود 600 میلیون برآورد شده که البته هنوز به طور کامل این میزان جذب نشده است.



وی با اشاره به اجرای سه فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی این دانشگاه گفت: در سال تحصیلی گذشته 10 کتاب اعضای هیئت علمی دانشگاه قم چاپ اول شد، چهار کتاب تجدید چاپ شده و پنج کتاب نیز زیر چاپ قرار داشت.