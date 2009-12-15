اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای انفرادی اسلحه اپه مسابقات جوانان کشور سامان آزادیان در میان 58 شمشیرباز به عنوان نخست دست یافت. ضمن اینکه عنوان قهرمانی رقابتهای تیمی اسلحه فلوره که با حضور 12 تیم برگزار شد، به تیم اصفهان تعلق گرفت. این مسابقات امروز (سه شنبه) با برگزاری مسابقات تیمی در دو اسلحه سابر و اپه پیگیری میشود.
تهران میزبان مسابقات پهلوانی و زورخانهای نیروهای مسلح شد
رقابتهای پهلوانی و زورخانهای نیروهای مسلح با نام (جام ولایت) روز پنجشنبه با حضور بیش از هشت تیم در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات در دو رشته هنرهای فردی و کشتی پهلوانی برگزار میشود.
لیگ تیراندازی با کمان داخل سالن برگزار میشود
با تایید سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان، رقابتهای لیگ تیراندازی با کمان داخل سالن اواسط دیماه سال جاری برگزار میشود. در همین راستا تمام تیمهای متقاضی حضور در این مسابقات تا پایان آذرماه فرصت دارند تا آمادگی خود را به طور رسمی اعلام کنند. جلسه هماهنگی مربوط به مسابقات تیراندازی با کمان داخل سالن 12 دیماه برگزار میشود.
پایان آذرماه آخرین فرصت برای شرکت در دومین جشنواره مرشدان برتر است
فدراسیون پهلوانی و ورزشهای زورخانهای اعلام کرد: 30 آذرماه آخرین فرصت برای شرکت در دومین جشنواره مرشدان برتر ایران زمین " آواها و نواهای پهلوانی" خواهد بود. این جشنواره در سه بخش انفرادی، دو نفره و بیش از دو نفره برگزار میشود و برای هر یک از این بخشها به ترتیب سردم زرین، سردم سیمین و دیپلم افتخار در نظر گرفته شده است.
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