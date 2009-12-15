اخبار کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت‎های انفرادی اسلحه اپه مسابقات جوانان کشور سامان آزادیان در میان 58 شمشیرباز به عنوان نخست دست یافت. ضمن اینکه عنوان قهرمانی رقابت‎های تیمی اسلحه فلوره که با حضور 12 تیم برگزار شد، به تیم اصفهان تعلق گرفت. این مسابقات امروز (سه شنبه) با برگزاری مسابقات تیمی در دو اسلحه سابر و اپه پیگیری می‎شود.

تهران میزبان مسابقات پهلوانی و زورخانه‎ای نیروهای مسلح شد

رقابت‏های پهلوانی و زورخانه‎ای نیروهای مسلح با نام (جام ولایت) روز پنجشنبه با حضور بیش از هشت تیم در تهران برگزار خواهد شد. این مسابقات در دو رشته هنرهای فردی و کشتی پهلوانی برگزار می‎شود.

لیگ تیراندازی با کمان داخل سالن برگزار می‎شود

با تایید سازمان لیگ فدراسیون تیراندازی با کمان، رقابت‏های لیگ تیراندازی با کمان داخل سالن اواسط دی‎ماه سال جاری برگزار می‌شود. در همین راستا تمام تیم‌های متقاضی حضور در این مسابقات تا پایان آذرماه فرصت دارند تا آمادگی خود را به طور رسمی اعلام کنند. جلسه هماهنگی مربوط به مسابقات تیراندازی با کمان داخل سالن 12 دی‎ماه برگزار می‏شود.

پایان آذرماه آخرین فرصت برای شرکت در دومین جشنواره مرشدان برتر است

فدراسیون پهلوانی و ورزش‎های زورخانه‎ای اعلام کرد: 30 آذرماه آخرین فرصت برای شرکت در دومین جشنواره مرشدان برتر ایران زمین " آواها و نواهای پهلوانی" خواهد بود. این جشنواره در سه بخش انفرادی، دو نفره و بیش از دو نفره برگزار می‎شود و برای هر یک از این بخش‎ها به ترتیب سردم زرین، سردم سیمین و دیپلم افتخار در نظر گرفته شده است.