"دینور" مرکز فکری و عرفانی استان کرمانشاه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، بعداز ظهر سه شنبه در همایش علمی پژوهشی "دینورشناسی" که با هدف معرفی شخصیت های بزرگ علمی و دینی، عرفا و عرفن دینور در مجتمع فرهنگی هنری امام حسن مجتبی(ع) شهرستان صحنه برگزار شد، با محکوم کردن حوادث اخیر و اهانت به تمثال رهبر کبیر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: اهانت به ساحت مقدس حضرت امام(ره) ی یعنی اهانت به تمام ارزش های توحیدی و آسمانی است.

علما اهانت به ساحت مقدس حضرت امام(ره) را نابخشودنی خوانده و به نمایندگی از مردم شهید پرور و ولایت مدار استان خواستار برخورد قضایی با عامل این قضیه شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش تأثیرگذار امام راحل در دوران هشت سال دفاع مقدس و جایگاه رفیع ایشان در خارج از مرزها، اظهار داشت: اعتراضات گسترده و راهپیمایی های مردم حاکی از عشق و علاقه آنان به امام راحل و پایبندی آنان به ارزش های انقلاب دارد.

امام جمعه کرمانشاه، از حضرت امام(ره) به عنوان شخصیتی منحصر به فرد در تاریخ یاد کرد و گفت: حضرت امام( ره) خود عرفان و مناجات بود، او با عرفان رشد کرد و با قرآن مأنوس بود.

کرمانشاه مهد شخصیت های علمی فکری و عرفای بزرگ است

آیت الله علما، در ادامه کرمانشاه را مهد پرورش شخصیت های علمی ،فکری و عرفای بزرگ دانست و اظهار داشت: این دیار شخصیت های منحصر به فردی داشته که مسلط به علوم مختلف روز بوده و به لحاظ شخصیتی انسان های جامعی بودند.

وی برگزاری چنین همایش هایی را نوعی درس و تذکر خواند و گفت: همایش های علمی و پژوهشی شخصیتهای برجسته و تأثیرگذار دینی، فرهنگی، علمی، ادبی و هنری را هرچه بیشتر به نسل جوان معرفی می کند.

دینور مرکز علمی، فکری، شعری و عرفانی است

امام جمعه کرمانشاه، مهر، محبت، صفا، صمیمیت، تواضع، ولایت مداری مردم استان را مثال زدنی دانست و گفت: دینور مرکز علمی، فکری، شعری و عرفانی است و در زمینه روایت حدیث نیز راویان حدیث مطرح از این خطه که برخی از آنان هم زن بوده اند، وجود مبارک ائمه اطهار(ع) را درک کرده اند.

وی با تقسیم بندی مراحل عرفان علمی و عرفان عملی و ترکیبی، بیان داشت: عرفان راستین به موجب المعرفته الفوض بالقدس بایستی ما را به قدس برساند در غیر این صورت عرفانی که دست انسان را نگیرد و دل انسان را نورانی نکند، عرفان نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در پایان ضرورت برگزاری کنگره و همایش کرمانشاه شناسی را با هدف انتقال میراث پیشینیان به نسل جوان دانست و از اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی این همایش ارزشمند تقدیر کرد.

در ادامه این همایش احمد رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، اظهار داشت: صاحبان اندیشه در کرمانشاه کم نیستند و زمینه انجام امور علمی، پژوهشی و فرهنگی عمیق و پر بار در این استان شهید پرور فراهم است.

وی با اشاره به اهمیت شناخت و معرفی شخصیت های تأثیرگذار دینی، علمی و پژوهشی به نسل آینده به ویژه جوانان و نوجوانان، گفت: این همایش فرصت و بهانه ای مناسب برای شناسایی و شناساندن توانایی ها و بنیه های علمی و تاریخی در این زمینه است.

رجبی: دینور مرکز تفکر و اندیشه در استان کرمانشاه بوده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، اظهار داشت: منطقه و استان کرمانشاه در زمینه های مختلف دارای صاحبان نظر و اندیشه است و مرکز این تفکر دینور بوده که نباید از آنها غافل شویم.

رجبی، آشنا شدن علاقمندان و اهل تحقیق و پژوهش با بزرگان و اندیشمندان منطقه، شناسایی صاحبان قلم و پژوهش و برخورداری از آراء و نظرات آنان، فراهم نمودن بستر و شرایط مناسب جهت کارهای بزرگ و فاخرعلمی فرهنگی، شناسایی اندیشمندان حوزه دین، فرهنگ و هنر را از اهداف برگزاری همایش دینور شناسی برشمرد.

وی از اهل هنر و علاقه مندان خواست با ارائه طرح های مفید علمی فرهنگی از حمایت متولیان فرهنگی به ویژه دستگاه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بهره مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، همچنین برگزاری این گونه همایش ها را مایه فخر و مباهات علمی و فرهنگی و هنری در سطح استان و کشور دانست و گفت: امیدوارم همایش به اهداف ترسیم شده دست یابد.

در این همایش از تعداد 41 مقاله ارسالی به دبیرخانه در خصوص عرفان و عرفای دینور تعداد هفت مقاله برگزیده وبه آنان هدایایی داده شد.

در این همایش یک روزه که با حضور آیت الله علماء نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، رجبی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، دهنوی فرمانداری صحنه، مسئولان محلی، و جمعی از دوستداران فرهنگ و اهالی هنر و پژوهشگران برگزار شد، به بررسی جایگاه دینی و عرفانی بخش دینور پرداخته شد.

دینور از توابع شهرستان صحنه در استان کرمانشاه می باشد که از نظر تاریخی به مهد تمدن ایران زمین مشهور است چرا که آثار تمدن یکجانشینی مربوط به 10تا 12هزار سال پیش در این ناحیه بدست آمده،است.

همچنین در این ناحیه علما و عرفای بزرگی زندگی می کرده اند که از جمله مفاخر آن می‌توان به شیخ ممشاد دینوری عارف نامی که در کتاب تذکره الاولیا از وی سخن به میان آمده وهمچنین از ابوحنیفه دینوری، احمدبن داود معروف به‌ابوحنیفه دینوری، ریاضی دان و طبیعیدان مشهور.

احمد ابن جعفر دینوری معروف به شیخ ابو علی فیلسوف و ادیب قرن سو م ه.ق ، احمدبن محمد دینوری معروف به ابو عباس از عرفای قرن چهارم ، ابو جعفر احمد ابن احمد دینوری قاضی و ادیب سده چهارم ه.ق، احمدبن محمد ابن اسحاق دینوری از محدثین سده چهارم ه.ق ، احمد ابن مروان دینوری مالکی قاضی و از رجال حدیث قرن چهارم ه.ق.

ابن وهب دینوری از محدثین قرن چهارم ه.ق، ابن قتیبه دینوری قاضی سده سوم ه.ق، محمدبن داود دینوری از عرفای سده چهارم ه.ق، یوسف ابن احمدابن یوسف دینوری فقیه قرن پنجم ، حافظ ابو حفص عمر دینوری از علمای مشهور قرن چهارم ، ابوالحسن دینوری عارف سده چهارم ، ابو اسحاق ابراهیم از مشایخ و زهاد قرن چهارم ، و ابن خازن دینوری اشاره کرد.