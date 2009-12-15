انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران با هدف حمایت از صنایع همگون، ارتقا سطح دانش تولید، به ‌کارگیری و بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات بالفعل و بالقوه صنعت تولید فولادهای آلیاژی با همکاری شرکتهای فعال در این زمینه تشکیل شد.

در جلسه‌ ای که به همین منظور و با حضور مدیران عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران، مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان و شرکت مجتمع صنعتی اسفراین برگزار شد، کسب پشتیبانی ‌های مورد نیاز از طریق گسترش شناخت توانمندی ‌های نهفته در این صنعت پایه و معرفی نقش آن در شکوفایی سایر صنایع و نیز ایجاد اشتغال، از عوامل انگیزش تاسیس این انجمن برشمرده شد.

از دیگر اهداف تشکیل این انجمن، تلاش برای توسعه همکاری بین تولیدکنندگان و مصرف ‌کنندگان این صنعت به منظور هم ‌افزایی و تامین منافع مشترک ذکر شد تا به ارتقا سطح کیفیت محصولات، بهبود خدمات و افزایش بهره ‌وری در سطح ملی منجر شود.

در این جلسه محمدحسین نشاطی، مشاور مدیرعامل و مدیر سابق واحدهای بازاریابی و فروش و امور تکنولوژی شرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شد.