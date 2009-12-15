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۲۴ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران تاسیس شد

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران تاسیس شد

یزد - خبرگزاری مهر: انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران در استان یزد تاسیس شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران با هدف حمایت از صنایع همگون، ارتقا سطح دانش تولید، به ‌کارگیری و بهبود ارائه خدمات و رفع مشکلات بالفعل و بالقوه صنعت تولید فولادهای آلیاژی با همکاری شرکتهای فعال در این زمینه تشکیل شد.

در جلسه‌ ای که به همین منظور و با حضور مدیران عامل شرکت فولاد آلیاژی ایران، مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان و شرکت مجتمع صنعتی اسفراین برگزار شد، کسب پشتیبانی ‌های مورد نیاز از طریق گسترش شناخت توانمندی ‌های نهفته در این صنعت پایه و معرفی نقش آن در شکوفایی سایر صنایع و نیز ایجاد اشتغال، از عوامل انگیزش تاسیس این انجمن برشمرده شد.

از دیگر اهداف تشکیل این انجمن، تلاش برای توسعه همکاری بین تولیدکنندگان و مصرف ‌کنندگان این صنعت به منظور هم ‌افزایی و تامین منافع مشترک ذکر شد تا به ارتقا سطح کیفیت محصولات، بهبود خدمات و افزایش بهره ‌وری در سطح ملی منجر شود.

در این جلسه محمدحسین نشاطی، مشاور مدیرعامل و مدیر سابق واحدهای بازاریابی و فروش و امور تکنولوژی شرکت فولاد آلیاژی ایران به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شد.

کد مطلب 1000920

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