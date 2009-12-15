به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین هاشمی در دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران اظهار داشت: برگزاری این جشنواره ها به ایجاد فرهنگ توجه به مقوله برند در کشور کمک بسزایی می کند.

وی افزود: هم اکنون کشورهای غربی با داشتن شرکت های چند مدیریتی ، کالاهای با کیفیت ، قیمت مناسب و برند های معتبر به راحتی می توانند گوی رقابت را از کشورهای جهان سوم بربایند.

هاشمی با بیان اینکه بخش صنعت کشور برای رقابت با محصولات این کشورها باید به ایجاد برند های معتبر و تولید کالاهای مرغوب بپردازد، تصریح کرد:اینجاست که نقش ایجاد برندهای معتبر برای بالا بردن رقابت پذیری تولیدات خودنمایی می کند.

وی اضافه کرد: برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و رسیدن به قدرت اول اقتصادی منطقه راهی جزء تقویت بخش صنعت و ورود به بازارهای منطقه و بین الملل نداریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشرفت این بخش باید به گونه ای باشد که کالاهای صنعتی ایرانی با برند های معتبر به راحتی در سایر کشورها عرضه شوند، عنوان کرد: در سال گذشته بخش صنعت با وجود تمام مشکلات بیش از 70 درصد صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده و این نشانگر اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: کشور ما دارای برندهایی است که همواره برای آن افتخار آفرین بوده اند و در شرایط کنونی ایجاد برند برای تولیدات صنعتی و عرضه آن در جهان می تواند نام ایران را در دنیا مطرح کند و باید به سمت ایجاد برندهای صنعتی حرکت کنیم.

هاشمی با اشاره به کمیسیون ویژه ای که در مجلس تشکیل شده است، عنوان کرد: امیدواریم با حمایت های این کمیسیون جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران مشخص شود.

فرشاد به آبادی دبیرکل دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران در مورد اهداف برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره با اهدافی چون تاکید بر ارزشیابی و ارزش گذاری مالی نام تجاری به عنوان یک دارایی نا مشهود، شناسایی، معرفی و تجلیل از شرکت های برتر در حوزه مدیریت نام ونشان تجاری، تاکید بر لزوم توجه بر مدیریت نام و نشان تجاری به عنوان یک مزیت رقابتی برای ماندگاری و رشد بنگاه های اقتصادی و ترویج فرهنگ مشتری مداری و مدیریت ارتباط موثر با مشتریان به منظورارتقاء سطح فروش برگزار می شود.

وی افزود: موضوعات اصلی این جشنواره عبارتند ازانتخاب یکصد برند برتر ایران، انتخاب بیست برند برگزیده از میان یکصد برند، انتخاب برترین برندهای خارجی فعال در بازارایران وانتخاب سفیربرند ایران.

دبیر دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایرانی در مورد مشکلات بر سر راه مقوله برندینگ در ایران عنوان کرد: هم اکنون بیشتر شرکت های ایرانی استراتژی برندسازی ندارند و با مفهوم هویت برند به خوبی آشنا نمی باشند.

وی گفت: بیشتر شرکت های ایرانی هویت برند خود را به خوبی نمی شناسند ، تصویر درون سازمانی برند در اغلب آنها انگاشته می شود، قدرت برند از درو ن سازمان و براساس دانش و تجربه منابع انسانی شکل می گیرد و تصویر درون سازمانی برند علاوه بر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان به شکل گیری تصویر برونی برند نیز کمک می کند.

همچنین در ادامه مراسم مدیر اجرایی دومین جشنواره بین المللی انتخاب یکصد برند برتر ایران، این جشنواره را یگانه آیینی دانست که در آن 100 نام و نشان تجاری نیک و ارزشمند از حوزه های مختلف صنایع و خدمات می توانند در کنار هم حضور داشته باشند و عنوان کرد: این تنها در سایه مفهومی به نام برند امکانپذیر شده است.

برزو پورعبداللهیان برند را به عنوان مقوله ای بسیار با اهمیت برشمرد که هنوز در کشور ما آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و گفت: برند به عنوان یک دارایی نامشهود در پاره ای از موارد ارزشش از تمام دارایی های مشهود یک بنگاه نیز بیشتر است.