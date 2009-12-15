آصفی بازنشسته شد / محمد علی حسینی به رم می رود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا آصفی در سه دولت مختلف مسئولیت سخنگویی وزارت امور خارجه را بر عهده داشت.

وی بعد از پایان فعالیت اش در حوزه سخنگویی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران به ابوظبی امارات رفت و چندی قبل با پایان ماموریتش بازنشسته شد.

آصفی بعد از انتصاب به عنوان سخنگوی وزارت خارجه فصل نوینی را در تعامل دستگاه دیپلماسی با اصحاب رسانه رقم زد و در طول سال ها حضور در این کسوت ارتباط دوستانه و صمیمانه ای با خبرنگاران داشت.

همچنین حجت الاسلام شهیدی معاون پارلمانی سابق وزارت امور خارجه در دوران مدیریت منوچهر متکی نیز بعد از کنار رفتن از این سمت بازنشسته شد.

محمدعلی حسینی سخنگوی دیگر وزارت امور خارجه نیز که اخباری مبنی بر ماموریت نامبرده به یکی از کشورهای اروپایی مطرح شده بود، تا چند هفته آینده با خاتمه یافتن مراحل اداری انتصابش به عنوان سفیر ایران در ایتالیا عازم رم می شود.