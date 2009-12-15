قایقرانان ایران با کسب امتیاز در رده بندی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از مسابقات قایقرانی بادبانی قهرمانی آسیا (قایق اپتمیست) در رده سنی 15 سال امروز (سه شنبه) در مجموعه جزایر لانکاوی مالزی پیگیری شد.

امروز در ادامه این رقابت‌ها 121 قایقران از 15 کشور آسیایی و 10 کشور اروپایی در دو مرحله مسابقه دادند که طبق قوانین رده بندی قایقرانان از این مرحله به بعد با توجه به امتیازات محاسبه می شود. بدین ترتیب در پایان مرحله چهارم مهدی حسن زاده از ایران با قرار گرفتن در رتبه نود و چهارم بهترین رده بندی قایقرانان ایرانی را بدست آورد.

در این رده بندی حسن مهدی‌زاده صد وششم، محمدعلی رسولی صد و هفدهم و حسن وجدانی صد و نوزدهم شدند. یک مرحله از مسابقات قایقرانی امروز بدلیل عدم وزش باد لغو و به فردا موکول شد.

احمد دنیا مالی، رئیس فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب ایران روز گذشته وارد مالزی شد و امروز (سه شنبه) ضمن حضور در محل مسابقات با مسئولان کنفدراسیون قایقرانی آسیا دیدار و گفتگو کرد.

رده بندی قایقرانان آسیایی بدلیل حضور قایق‌های اروپایی پس از پایان رقابت‌ها مشخص خواهد شد. طبق قوانین بین المللی رشته بادبانی در پایان این مسابقات تنها امتیاز قایق‌های آسیایی محاسبه خواهد شد تا چهره تیم‌ها و نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی بادبانی آسیا در قایق اپتمیست شناخته شود.

رقابت‌های قهرمانی قایقرانی بادبانی (قایق اپتمیست) آسیا در بخش زنان و مردان از 23 آذرماه به مدت چهار روز برگزار می شود.