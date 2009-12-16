لایحه پیشنهادی عوارض محلی تقدیم شهرداریهای لرستان شد

حمید رضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: پیش نویس لایحه عوارض محلی تهیه شده است که در جلسه ای با حضور شهرداران استان برای بررسی و نهایی شدن این لایحه توزیع شد.

وی با تاکید بر اینکه این تعرفه بر اساس آخرین اطلاعات بوده است، تصریح کرد: ممکن است این تعرفه ها در برخی شهرها جواب ندهد که شهرداران باید آن را برای شهر خود هماهنگ کنند.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان با تاکید بر اینکه شهرداران سعی کنند چهار چوب طرح را به هم نریزند، عنوان کرد: یکی از مهم ترین تصمیمات شهرداری تهیه لایحه عوارض محلی است.

گودرزی افزود: لایحه عوارض محلی نقش موثری روی درآمدهای شهرداری و برنامه ریزی در این حوزه دارد.

وی با تاکید بر ضرورت دقت در تصویب لایحه عوارض شهری در شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها، بیان داشت: این لایحه روی اقتصاد هر شهر از جمله ساخت و سازها تاثیر مستقیم دارد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت ارائه طرح اصلاح شده تا 15 دی ماه به شوراهای اسلامی شهرها، بیان داشت: شوارها نیز حداکثر تا اوایل بهمن باید این لایحه را تصویب و تا 15 بهمن ماه این لایحه اعلام عمومی شود.

گودرزی خطاب به شهرداران تاکید کرد: اگر می خواهید روی لایحه پیشنهادی تغییراتی صورت دهید هماهنگی های لازم صورت گیرد تا بندهای تصویب شده در شوراها با قانون مغایرت نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه یکی از معیارهای انتخاب شهردار نمونه خواهد بود، افزود: لایحه را باید به صورت دقیق بررسی کنید و پس از تصویب در شورا اطلاع رسانی لازم در این زمینه صورت گیرد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی قوانین به مردم، یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در استان وجود دارد این است که ارتباط شوراها با مردم خیلی کم و محدود است که باید این نقیصه رفع شود.