دغدغه بخش خصوصی برای فعالیت در معادن برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سجادیان در دومین همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران افزود: ایران دارای ذخایر فراوان معدنی است و تاکنون 57 میلیارد تن ذخایر معدنی با داشتن 65 تنوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده که به طور یقین بیشتر است.

وی بر لزوم تاسیس تشکل‌ها و کنسرسیوم‌های معدنی تاکید کرد و گفت: اتکا به درآمدهای نفتی در کشور سبب تا بخش معدن نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

سجادیان افزود: با توجه به وجود ذخایر فراوان معدنی در کشور، هنوز جا برای سرمایه‌گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی در معادن کشور باز است.

وی یکی از راه‌های تقویت بخش معدن را توجه دقیق به اصل 44 ذکر کرد و گفت: با توجه به اصل 44 باید به اکتشاف توجه زیادی شود زیرا که اکتشاف زمینه‌ساز توسعه پایدار است و مسئولان باید بیش از پیش به بخش معدن توجه کنند.

رئیس کمیته معدن مجلس افزود: در سال 2007 میلادی در جهان پنج میلیارد دلار بودجه صرف اکتشاف شده که از این میزان 15/1 درصد سهم ایران است که حاکی از آن است که باید اکتشافات معدنی در ایران افزایش یابد.

سجادیان با بیان اینکه در سال 88 بودجه اکتشاف با پیشنهاد و حمایت کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس به 100 میلیارد تومان افزایش یافت، تصریح کرد: همچنین در تدوین لایحه بودجه سال 1389 رقم خوبی برای بخش اکتشاف پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر لایحه اصلاح قانون معادن در دستور کار است، گفت: قانون فعلی معادن مربوط به سال 77 است که در حال حاضر پیش نویس اصلاح قانون معادن که توسط خانه معدن ایران و بخش خصوصی تدوین شده به مجلس ارائه خواهد شد که در مجلس نیز با نگاه به بخش غیردولتی به تصویب می‌رسد.

سجادیان همچنین به لایحه جامع منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: هدف مجلس شورای اسلامی تقویت بخش معدن است و نظر ما این است که یک وزارتخانه متولی بخش معدن شود.

وی در مورد سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی گفت: در لایحه برنامه پنجم به جای اینکه سهم بخش صنعت و معدن یکجا محاسبه شود، سهم هر یک از این دو بخش تفکیک و به‌صورت جداگانه درنظر گرفته خواهد شد.

رئیس کمیته معدن مجلس در پایان سخنان خود، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد بورس مواد معدنی را از جمله برنامه‌های حمایتی مجلس از بخش معدن برشمرد و تصریح کرد: با تاسیس بورس مواد معدنی ، بازار مواد معدنی هم در ایران و هم در جهان کمک خواهد شد.