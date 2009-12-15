50 تن ریشه خشک روناس از یزد به خارج از کشور صادر شد

سیدجمال سجادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این میزان محصول به دلیل عدم وجود امکانات فرآوری به منظور فرآوری و عصاره‌ گیری به خارج از کشور صادر شده است.

وی از عملکرد برخی افراد سودجو که با سوء استفاده از دسترنج کشاورزان باعث کاهش میزان صادرات این محصول شده‌ اند، انتقاد کرد.

سجادی پور در بخش دیگری از سخنان خود، سطح زیرکشت محصول روناس در استان یزد امسال در مقایسه با سالهای گذشته را دچار کاهش قابل توجهی خواند.

وی بیان داشت: کاهش سطح زیرکشت محصول روناس در استان یزد به دلیل وقوع خشکسالی‌ ‌های مکرر بوده است اما با این وجود کشاورزان پرتلاش کویر در هر هکتار هشت هزار و 905 تن محصول روناس برداشت می‌ کنند.

سجادی پور افزود: روناس از جمله محصولات با ارزش کشاورزی است که خواص دارویی و صنعتی بسیاری در آن نهفته است اما به دلیل نبودن امکانات فرآوری و عصاره‌ گیری آن در داخل کشور، تنها ریشه خشک شده آن با قیمتی ناچیز به کشورهای خارجی صادر می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان یزد بالغ بر 508 هکتار از اراضی به کشت این محصول اختصاص یافته و به طور عمده در شهرستانهای اردکان و بخشی از آن نیز در شهرستانهای بافق و میبد کشت می ‌شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: گیاه روناس در مصارف طبی، دارویی و صنعتی به ویژه صنایع رنگرزی کاربرد بسیاری دارد و محصول فرآوری شده با قیمت گزافی در اشکال مختلف به کشور بازگردانده می ‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با احداث کارخانه فرآوری محصول روناس در شهرستان اردکان که به تازگی کلنگ آن به زمین زده شده است، شاهد تحول در وضعیت معیشت کشاورزان روناس‌ کار در این منطقه و سایر نقاط کشور باشیم.

در حال حاضر استان یزد به ویژه شهرستان اردکان، بزرگترین تولیدکننده محصول روناس در کشور است و عملیات احداث بزرگترین کارخانه فرآوری روناس خاورمیانه نیز همزمان با عید سعید غدیرخم در اردکان آغاز شده است.