منتظر حملات بیشتر در افغانستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دریادار "مایکل مولن" در ادامه هشدار داد : اولین گروه سربازان آمریکایی که قرار است به افغانستان اعزام شوند باید انتظار درگیریها و تلفات بیشتری را داشته باشند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که دیروز دوشنبه وارد کابل شد، در ادامه از برنامه خود برای دیدار با رئیس جمهور افغانستان خبر داد.

مولن همچنین افزود: به شدت نگران همکاری رو به افزایش میان طالبان افغانستان و القاعده هستیم.

مولن اعلام کرد که به نیروهای آمریکایی اعزامی به افغانستان هشدار داده شده است تا خود را برای درگیریهای دشوار آماده کنند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز گذشته از نحوه عملکرد پاکستان در برخورد با طالبان و القاعده انتقاد کرده بود.

مولن در حالی به افغانستان سفر کرده که امروز انفجاری قوی در مرکز کابل و منطقه دیپلماتیک این شهر رخ داد که در نتیجه آن تا کنون هشت نفر کشته شده اند.