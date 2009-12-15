"موره نیتا" فیلم برگزیده جشنواره باهاماس شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مراسم اختتامیه جشنواره ششم فیلم باهاماس یکشنبه شب با اهدای جوایز مختلف برگزار شد و درام اسپانیایی "موره نیتا" به کارگردانی جونسون گاویکا برنده جایزه دیدگاه نو شد که مهمترین جایزه این جشنواره به شمار می‌رود.

فیلم اکشن "لاسوگا" به کارگردانی جاش کروک محصول جمهوری دومینیکن جایزه موسوم به روح آزادی را دریافت کرد و مستند آمریکایی "نشان‌های تجاری" ساخته کاترینا براون برنده جایزه بهترین مستند جشنواره شد. فیلم کوتاه "خاک حاصلخیز" ساخته مارک براموند آلمانی نیز جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره را به خود اختصاص داد.

جوایز فیلم‌های برگزیده در مراسمی توسط لسلی واندرپول موسس و مدیر جشنواره و اعضای هیئت داوران اهدا شد. یک روز پیشتر نیز جایزه افتخاری دستاوردهای حرفه بازیگری جشنواره باهاماس به جانی دپ بازیگر آمریکایی تعلق گرفته بود.

بیش از 86 فیلم از 26 کشور در ششمین دوره جشنواره فیلم باهاماس شرکت داشتند که از این میان 36 فیلم بلند و داستانی در بخش‌های گوناگون جشنواره به نمایش درآمدند.