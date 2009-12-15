اقدامات ایران در ایجاد استحکامات نوار مرزی قابل تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوانف در گزارشی با تاکید بر نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش ارزنده‌ای در مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از انتقال آن به اروپا، اوکراین و روسیه و نیز برخورد با قاچاقچیان ایفا می‌کند و تا کنون در راه مبارزه هزینه‌های زیادی را متحمل شده است تا مواد مخدر به اروپا و دیگر کشورها حمل و قاچاق نشود.

رئیس سازمان فدرال مبارزه با قاچاق مواد مخدر روسیه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر تحت عنوان "کانال" شرکت دارد افزود: اقدامات ایران در ایجاد تاسیسات و استحکامات در نوار مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر مورد تمجید و ستایش قرار دارد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران موفق شده است تا میزان بیش از 20 درصد قاچاق مواد مخدر افغانستان را در مرزهای خود کشف و از انتقال آن به سایر مناطق جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان منجر به افزایش کاشت و برداشت مواد مخدر شده است.

مسئله اعتیاد به مواد مخدر اخیراً به یک معضل بسیار خطرناکی در روسیه تبدیل شده و درصد بسیار زیادی از مرگ و میرهای ناشی از آن و همچنین بیماری ایدز را در این کشور به خود اختصاص داده است. افزایش بیکاری و نزدیکی این کشور به افغانستان و قرار داشتن روسیه در مسیر ترانزیت مواد مخدر به شمال و نیز جنوب اروپا باعث شده است تا مسوولان این کشور از روند رو به رشد اعتیاد در کشورشان و عواقب ناشی از آن نظیر ایجاد نا امنیهای اجتماعی به شدت احساس خطر کنند و درصدد مبارزه جدی با این پدیده شوم باشند. روسیه با حدود 160 میلیون جمعیت بعد از چین دومین کشور مصرف کننده مواد مخدر درجهان محسوب می‌شود.