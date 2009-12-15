خراسان رضوی بیشترین اعضای کتابخانه های کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد سادات فاطمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سرانه متوسط تعداد اعضا در کشور سه درصد است، افزود: استان خراسان رضوی با سرانه متوسط هشت درصد، رتبه نخست کشور را از نظر تعداد اعضا داراست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به چهار میلیون و 500 هزار جلد کتاب در مدارس استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این استان با بیش از هفت هزار مدرسه در مجموع 30 کتابدار دارد.

سادات فاطمی از برخی کتابخانه های مدارس و مساجد استان با تعبیر انبار یاد کرد و افزود: کتابهای این کتابخانه ها باید در صورت عدم استفاده به بخش کتابخانه های عمومی منتقل شود.

وی از ایجاد تفاهم نامه با سازمان آموزش و پرورش استان خبر داد و خاطرنشان کرد: برطبق این مصوبه کلیه مدارس استان موظف به بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی محل خود شدند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی از انتقال کتابخانه های مدارس به نمازخانه ها اشاره کرد و گفت: استفاده از نمازخانه ها به عنوان کتابخانه ی باز در طو ل روز می تواند در گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه موثر باشد.

وی تاکید کرد: از کتابخانه های برخی مدارس که قابلیت استفاده برای عموم مردم را دارند با همکاری سازمان آموزش و پرورش بهره خواهیم برد.