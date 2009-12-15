دفاع از امام با حفظ آرامش انجام شود/ برخورد با هتاکان باید به قانون سپرده شود

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در تبیین بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشجویان باید از ایجاد فضای آشوب در جامعه پرهیز کنند، نیز گفت: دانشجویان و افکار عمومی نباید خود مسئولیت برخورد با هتاکان و اهانت کنندگان به تصویر امام راحل را برعهده بگیرند، بلکه آنان باید با شناسایی این افراد، مسئولیت برخورد با این افراد را به قانون واگذار کنند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: در این موارد باید در حد ضرورت نسبت به این اعمال توهین آمیز واکنش نشان داد که مشخص شود مردم نسبت به این موضوع بی تفاوت نیستند، اما تداوم این موضوع خود می تواند موجب سلب آرامش جامعه شود.

ترقی ادامه داد : بیانات اخیر مقام معظم رهبری در جمع طلاب و روحانیون آخرین اتمام حجت ایشان با کسانی بود که هنوز متوجه رفتار و عملکرد سیاسی اشتباه خود نشده اند، و ایشان در این بیانات با استدلال قوی و مبتنی بر نظرات امام راحل، اثبات کردند که راه و اعمال این افراد منجر به سوء استفاده دشمنان نظام شد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: این افراد باید از این فرصت دوباره ای که مقام معظم رهبری به آنان داده اند استفاده کنند و با پذیرش قانون به اشتباهات خود اعتراف کنند، چرا که در غیر این صورت دیگر نباید انتظار تحمل این برخورد ها را از سوی نظام داشته باشند.

ترقی در بیان اینکه رهبری در بیانات خود بر ضرورت تبلیغ صحیح در جامعه تاکید داشتند، تصریح کرد: در این بیانات خطاب اصلی رهبری به مبلغان روحانی و شخصیت های تاثیرگذار در افکارعمومی در ایام محرم بود، که مسئولیت تنویر افکار عمومی را بر عهده دارند، اما ایشان تاکید داشتند که با تبلیغ قیام امام حسین(ع)، توجه به تمامی ابعاد این قیام و پرهیز از سطحی نگری در این زمینه و تطبیق آن با تاریخ کنونی می تواند نقش موثری در مهندسی افکار عمومی جامعه داشته باشد.