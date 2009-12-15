انتقاد کارگردان "نگرانی" از پخش نسخه اصلاح شده فیلمش

کاوه سجادی حسینی به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه مسئولان پخش شبکه دو بدون اطلاع من 10 دقیقه از فیلم "نگرانی" را کوتاه کردند، در حالی که می‌توانستند با مطرح کردن انتقادهایشان زمینه ممیزی حرفه‌ای این فیلم را فراهم کنند، در شکل فعلی فیلم مثله شده و نتیجه کوشش‌ها من از بین رفته است.

این کارگردان ادامه داد: حق مسئولان سیما است که قواعد خود را پیاده کنند اما آنها حق ندارند بدون مذاکره با کارگردان و تهیه‌کننده که صاحبان معنوی فیلم هستند فیلم را اصلاح کنند، در شکل فعلی "نگرانی" ارزش هنری را ندارد و سکانس‌های مثله شده مفهومی برای مخاطب ندارد.

وی افزود: مقصر این ماجرا را لیلا رضایی تهیه‌کننده فیلم را می‌دانم که احساس مسئولیت نسبت به کار نداشته و حتی هنوز بخشی از دستمزدها را هم پرداخت نکرده است. کاش مسئولان سازمان صدا و سیما در انتخاب تهیه‌کنندگان دقت کنند و افراد غیرحرفه‌ای را انتخاب نکنند.

فیلم 90 دقیقه‌ای "نگرانی" با بازی شاهرخ فروتنیان، احمد ساعتچیان، هدایت هاشمی، افسانه چهره‌آزاد، سیامک احصایی، بهاره ریاحی، نگار عابدی و پونه عبدالکریم‌زاده ساعت 21 دیروز از شبکه دو پخش شد.

