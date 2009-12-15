تجمع تعدادی از کارگران نقش البرز در مقابل استانداری قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، جمعی از کارگزان شرکت نقش البرز تولید کننده فرش و موکت در شهر صنعتی البرز قزوین ظهر امروز سه شنبه در اعتراض به عدم دریافت بیش از 14 ماه حقوق در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات خود شدند.

تعدادی از این افراد که از ساعاتی قبل تجمع اعتراض آمیز خود را آغاز کرده اند در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشتند: شرکت نقش البرز که تولیدات خوبی در زمینه صنایع نساجی و فرش و موکت داشت، سالهاست به دلیل سوء مدیریت دچار مشکل و بحران شده و در حال حاضر14 ماه حقوق کارگران شرکت پرداخت نشده است.

محسن صفری از کارگران شرکت گفت: این شرکت در سالهای گذشته بیش از یک هزار و 200 کارگر داشت که در سالهای گذشته و با ایجاد مشکلات فراوان تعداد شاغلان به 85 نفر کاهش یافته و وضعیت این واحد تولیدی به گونه ای است که قادر به تامین حقوق این افراد هم نیست.

علیخانی یکی دیگر از کارگران هم از فروش دستگاه های تولیدی شرکت خبر داد و ادعا کرد :21 دستگاه بافندگی با بهانه فرسودگی فروخته شده در حالی که برخی از آنها نو و جدید بود .

اصغر ولدی هم در زمینه مدعی شد: مدیر شرکت از آمدن به واحد سر باز می زند و به دنبال فعالیت دیگری در تهران است و از طریق نماینده خود در شرکت وعده و وعید می دهد که حقوق کارگران را بزودی پرداخت می کند اما با گذشت 14 ماه هیچ خبری از حل مشکل کارگران نیست.

بهرامی هم با ادعای اجاره دادن انبارهای شرکت یادآور شد: انبارهای شرکت را سالانه حدود 300 میلیون تومان اجاره داده اند که از محل همین اجاره می توانند مطالبات کارگران را پرداخت کنند اما گویا هیچ قصدی برای دادن حق کارگران زحمتکش شرکت ندارند.

به گفته کارگران معترض، بازنشسته های شرکت نیز با مشکل جدی مواجهند و علیرغم حضور در وزارت کشور و انعکاس مشکلات و ارسال نامه به دفتر رئیس جمهور و نیز پیگیری امور از طریق مقامات استان مانند سازمان صنایع و معادن هنوز اقدامی برای پرداخت مطالبات کارگران انجام نشده است.

کارگران تجمع کننده در مقابل استانداری همچنین اظهار داشتند: اگر خود مسئولان یک ماه حقوق نگیرند چه خواهند کرد، چرا هیچ کس به فریاد ما نمی رسد، از کجا باید خرج زندگی خود و خانواده را تامین کنیم و پیامدهای اجتماعی ناشی از این مشکلات را چه کسی باید پاسخگو باشد.

شرکت نقش البرز تولید کننده فرش و موکت در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده و درحال حاضر به ادعای برخی به دلایل سوء مدیریت و نداشتن بازار مناسب مصرف و به روز نبودن تجهیزات، تولیدات آن متوقف شده است.

با توجه به نکات مذکور در این گزارش این خبرگزاری آمادگی دارد تا دیدگاهها ونظرات مقامات مسئول این شرکت یا دیگر مقامات مرتبط با این شرکت را جهت اطلاع رسانی منتشر نماید.