سالانه 20 هزارفرصت شغلی در استان هرمزگان ایجاد می شود

علی اکبرلبافی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: یک برنامه عملیاتی تنظیم شده است که بر اساس تنظیم برنامه عملیاتی اشتغال استان با تاکید بر تعهدات دستگاه های اجرایی در طول برنامه پنجم توسعه مقررشده است سهم هر یک از دستگاه های اجرایی و صادرکنندگان مجوز فعالیت تعیین شود.

وی افزود: ایجاد اشتغال براساس پیش بینی انجام شده مقرراست در طول برنامه پنجم سالانه 20 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود و بر اساس برنامه عملیاتی تعهدات دستگاه های اجرایی سهم هر یک از اشتغال تعهد شده دستگاه ها تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است تا مشخص شود دستگاه های اجرایی در چه مناطقی از استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا چه فرصتهای شغلی را می توانند ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: بانک اطلاعاتی فرصتهای شغلی براین اساس تعیین شده است وهریک ازدستگاه ها بر اساس تعداد فرصتهای شغلی تعیین شده باید از سطوح استان تا روستا پروژه ها و فعالیتهای اقتصادی زیرمجموعه خود را تعریف کنند و این امر امکان بکارگیری جویندگان کار در فرصتهای شغلی را فراهم می کنند و بدیهی است که پایان هر ماه نسبت اشتغال ایجادشده به تعداد فرصت شغلی تعهدشده مورد ارزیابی همه دستگاه ها قرارمی گیرد و در جلسات کارگروه نیز در حضور استاندار و مسئولان مربوطه مطرح می شود.

وی نرخ بیکاری استان را طبق آخرین امار گرفته شده تا فصل تابستان سالجاری را 3.6 درصد اعلام کرد.