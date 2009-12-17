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۲۶ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

آموزش مصرف بهینه آب درمدارس خوزستان آغاز شد

آموزش مصرف بهینه آب درمدارس خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: دانش آموزان مدارس شهرهای تحت پوشش آبفای خوزستان با فرهنگ مصرف بهینه آب و شیوه های صحیح استفاده از آب آشنا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، به منظور اجرایی کردن شعار اصلاح الگوی مصرف در سال اصلاح الگوی مصرف، اطلاع رسانی به نسل کودک و نوجوان، آموزش استفاده صحیح از آب و فراگیری روشهای مؤثر استفاده از آب، از جمله اهداف آموزشی دانش آموزان مدارس شهرهای تحت پوشش این شرکت است.

در همین راستا بسته ترویجی و آموزشی با عنوان اصلاح الگوی مصرف آب به همت روابط عمومی آبفای خوزستان و به منظور آموزش گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شد. برنامه هفتگی با چاپ روش های صرفه جویی در مصرف آب، دو کتاب در قالب شعر و داستان با زبانی گویا و لوحی فشرده حاوی بخشهای متنوعی از قبیل آموزش ، سرگرمی و... با موضوع اهمیت حفظ و پاسداری از منابع محدود آب و شیوه های صحیح مصرف آب از محتویات این بسته آموزشی است.

بسته های آموزشی اصلاح الگوی مصرف با همکاری ادارات آبفای شهرهای استان در سطح مدارس و کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان توزیع می شود.

شرکت آب و فاضلاب خوزستان به طور مستمر سه سال است که به منظور ایجاد بستر فرهنگی برای آشنایی دانش آموزان با اهمیت آب و حفظ این نعمت الهی و جلوگیری از اسراف آن برنامه های آموزشی خود را در سطح مدارس اجرا می کند.

کد مطلب 1000964

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