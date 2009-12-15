سوانح ریلی در خوزستان کاهش یافت

علیرضا احتشامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اعلام اینکه در این مدت 23 مورد حوادث و سوانح ریلی رخ داده است، گفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه پارسال پنج مورد کاهش داشته است .

وی برخورد قطارها با یکدیگر، برخورد قطار با عابر پیاده و خروج واگن از خط را مهمترین حوادث ریلی استان عنوان کرد و افزود: بیشتر این حوادث ناشی از ساخت گذرگاه های غیر مجاز بر روی ریل قطار توسط مردم منطقه است.

احتشامی عنوان کرد: برای کاهش حوادث ریلی استان تاکنون اقداماتی مانند آموزش کارکنان، بازسازی و بهسازی خطوط، استفاده از ابزار و امکانات مناسب و افزایش ضریب ایمنی خطوط انجام شده است.

مدیر کل راه آهن جنوب با بیان اینکه استان خوزستان در رسیدگی به حوادث ریلی در جایگاه بالایی قرار دارد، گفت: در صورت بروز حادثه کمیته سوانح در مرکز، گروه های امدادی در ایستگاه ها با توجه به میزان مسافت در مدت زمان 15 تا 45 دقیقه در صحنه حاضر می شوند.

مجموع خطوط ریلی استان خوزستان 400 کیلومتر است.

