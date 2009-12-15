یزد رتبه نخست جشنواره خوارزمی را از آن خود کرد

محمود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: دانش‌ آموزان استان یزد با کسب این رتبه بار دیگر بر افتخارات علمی و نوآوری این استان افزودند.

وی با اشاره به مراحل برگزاری این جشنواره خاطرنشان کرد: از سراسر کشور بیش از سه هزار طرح به جشنواره خوارزمی ارسال شد که از این تعداد سه طرح متعلق به دانش ‌آموزان استان یزد بود.

زارع عنوان کرد: از میان سه هزار طرح ارسال شده، 75 طرح مورد پذیرش قرار گرفت و پس از طی مراحل مختلف، استان یزد در میان سایر استانهای کشور رتبه نخست را به نسبت تعداد طرح های ارائه شده از آن خود کرد.

وی بیان داشت: در بخش رباتیک خوارزمی نیز از چهار هزار طرح ارسالی، شش طرح برگزیده کشوری شده ‌اند که در آن بخش نیز یک طرح از دانش ‌آموزان یزدی به عنوان طرح برگزیده شناخته شد.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ‌های آموزش و پرورش در هفته پژوهش در استان یزد از نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس استان خبر داد.

وی یادآور شد: همچنین در این هفته سخنرانان مختلفی در مدارس استان یزد دعوت می‌ شوند و برای دانش ‌آموزان در موضوعات مرتبط با پژوهش به سخنرانی خواهند پرداخت.

زارع خاطرنشان کرد: در این هفته همچنین از شش پژوهشگر برگزیده طی مراسمی استانی در روز 26 آذرماه تجلیل می‌ شود.